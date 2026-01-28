Las galletas de avena y pasas ocupan un lugar discreto pero firme en la repostería casera. No buscan llamar la atención con rellenos ni coberturas, pero cuando están bien hechas, se sostienen solas. La avena aporta cuerpo y una miga más interesante que la de una galleta común. Las pasas suman dulzor y contraste sin robar protagonismo. Todo funciona en conjunto.

Estas galletas se preparan sin prisa y se hornean con atención. El resultado ideal no es seco ni blando en exceso. Deben doblarse un poco al salir del horno y terminar de asentarse sobre la bandeja. Esa textura es parte del encanto.

Ingredientes

150 g de mantequilla a temperatura ambiente

150 g de azúcar morena

1 huevo

1 cucharadita de vainilla

120 g de harina de trigo

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de canela

1 pizca de sal

180 g de avena en hojuelas

120 g de pasas

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C y forra una bandeja con papel para hornear. Bate la mantequilla con el azúcar morena hasta obtener una mezcla cremosa. Añade el huevo y la vainilla. Mezcla bien hasta integrar. Incorpora la harina, el bicarbonato, la canela y la sal. Mezcla solo hasta que no queden restos secos. Agrega la avena y las pasas. Mezcla con espátula hasta distribuir de forma uniforme. Forma porciones con una cuchara y colócalas en la bandeja, dejando espacio entre cada una. Hornea durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén dorados y el centro aún suave. Retira del horno y deja reposar unos minutos antes de moverlas a una rejilla.

Consejos útiles

No sobrehornees. Las galletas se afirman al enfriarse.

Si las pasas están muy secas, remójalas unos minutos en agua tibia y sécalas bien antes de usar.

Para una textura más rústica, usa avena tradicional en lugar de avena rápida.

Se conservan bien varios días en un recipiente cerrado.

Las galletas de avena y pasas no buscan competir con postres más elaborados. Acompañan el café, se guardan en un frasco y se repiten sin pensarlo demasiado. Esa constancia es parte de su valor. Son de esas recetas que se hacen una vez y luego se quedan.