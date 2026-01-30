Catherine ohara fallece a los 71 años y deja una huella profunda en la historia de la comedia. La actriz canadiense murió tras una breve enfermedad en su casa de Los Ángeles, según confirmó su representante. Su partida marca el adiós a una intérprete que supo combinar talento, ironía y sensibilidad durante más de cuatro décadas.

Además, su nombre quedó ligado para siempre al cine popular. Catherine O’Hara interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin, en Home Alone, una de las comedias familiares más recordadas de los años noventa. Sin embargo, su carrera había comenzado mucho antes en la televisión.

Una carrera forjada en la comedia

Antes de Hollywood, O’Hara se consolidó en la serie SCTV Network. Allí desarrolló una habilidad especial para la improvisación y el humor absurdo. Gracias a ese trabajo, ganó su primer premio Emmy y se posicionó como una figura clave de la comedia televisiva.

Posteriormente, dio el salto al cine con papeles memorables. Trabajó con Martin Scorsese en After Hours y con Tim Burton en Beetlejuice. Más adelante, volvió a colaborar con Burton prestando su voz en The Nightmare Before Christmas. De este modo, Catherine O’Hara amplió su registro sin perder identidad.

El reconocimiento tardío y definitivo

Años después, su carrera vivió un nuevo auge. En 2020, ganó su segundo Emmy por interpretar a Moira Rose en Schitt’s Creek. En esa serie, O’Hara encarnó a una matriarca excéntrica que se convirtió en fenómeno cultural. Por eso, una nueva generación descubrió su talento.

Asimismo, fue colaboradora habitual de Christopher Guest. Juntos realizaron falsos documentales como Best in Show y For Your Consideration, donde su capacidad para improvisar brilló con libertad.

Sus últimos trabajos y legado

En los últimos años, Catherine O’Hara siguió activa. Participó en series como The Last of Us y más recientemente en The Studio, producción de Apple TV+ protagonizada por Seth Rogen. Allí interpretó a una exdirectiva de estudio, un papel que volvió a demostrar su versatilidad.

Finalmente, catherine ohara fallece dejando un legado que atraviesa cine, televisión y comedia. Su influencia permanece en personajes que siguen vivos en la memoria colectiva. Así, su obra continúa hablando por ella.