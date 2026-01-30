Daddy yankee san juan volvió a unir música, cultura y orgullo colectivo. El municipio de San Juan declaró hijo distinguido a Ramón Luis Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, en reconocimiento a su trayectoria artística y a su impacto en la proyección internacional de Puerto Rico. El homenaje destaca una carrera que trascendió la música y se convirtió en identidad.

El alcalde Miguel A. Romero informó la decisión y subrayó que el legado del artista va más allá del escenario. Además, afirmó que el género urbano se transformó en uno de los principales referentes culturales del país. Por eso, señaló que reconocer a Daddy Yankee es también reconocer la evolución cultural de Puerto Rico.

Un reconocimiento con valor histórico

Durante una sesión especial celebrada en el hemiciclo del Senado, el líder municipal resaltó la trascendencia histórica del homenaje. Asimismo, destacó que Daddy yankee san juan representa una figura clave para entender cómo la música urbana llevó el nombre de la isla al mundo.

La presidenta de la Legislatura Municipal, Gloria I. Escudero, reforzó ese mensaje. Según expresó, San Juan se honra al reconocer a un sanjuanero cuya obra dejó una huella permanente en la música y en la identidad puertorriqueña. Además, afirmó que su impacto cultural es generacional.

Más allá de la música

Por otra parte, la medida legislativa también resalta la faceta empresarial, comunitaria y deportiva del artista. En ese sentido, se reconoce su vínculo con los Cangrejeros de Santurce y su impulso a iniciativas dirigidas al desarrollo del talento juvenil. Asimismo, se destacó su compromiso con el fortalecimiento de comunidades.

Daddy yankee san juan también fue reconocido por su influencia global. A lo largo de su carrera, el artista se consolidó como uno de los principales referentes culturales de Puerto Rico. De este modo, su música ayudó a proyectar una imagen moderna y poderosa de la isla.

Un homenaje que se suma a otros reconocimientos

Este homenaje llega un día después de que la Cámara de Representantes aprobara nombrar la carretera estatal PR-36 como “Daddy Yankee”. Además, la misma sesión honró al exbeisbolista Carlos Beltrán. Ambos gestos refuerzan el valor simbólico del momento.

Finalmente, cabe recordar que Daddy Yankee anunció su retiro en 2022 tras más de 30 años de carrera. Sin embargo, regresó recientemente bajo el nombre DY con el sencillo “Sonríele”. Así, daddy yankee san juan celebra no solo al artista, sino al ser humano que siempre llevó a Puerto Rico en alto.