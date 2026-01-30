El real madrid benfica champions ya tiene fechas confirmadas y un escenario que no admite distracciones. La Liga de Campeones entra en una etapa decisiva y los equipos españoles saben que febrero marcará su continuidad en el torneo. Cada detalle contará en una eliminatoria corta y exigente.

El Real Madrid abrirá su serie el martes 17 de febrero en Lisboa frente al Benfica. El conjunto portugués, dirigido por José Mourinho, recibirá al equipo blanco en un estadio donde la presión suele sentirse desde el primer minuto. Además, el contexto histórico del cruce añade una carga especial al encuentro.

Una semana más tarde, el miércoles 25 de febrero, el Santiago Bernabéu será el escenario del partido de vuelta. Allí, el Real Madrid buscará imponer su experiencia europea y resolver la eliminatoria ante su público. En ese sentido, el real madrid benfica champions aparece como uno de los cruces más atractivos de esta fase previa.

Por su parte, el Atlético de Madrid tendrá un reto incómodo en Bélgica. El miércoles 18 de febrero visitará al Club Brujas en un partido donde el orden táctico será clave. Sin embargo, el equipo de Diego Simeone confía en su capacidad para competir en escenarios adversos.

Posteriormente, el martes 24 de febrero, el Metropolitano albergará el duelo de vuelta. En casa, el Atlético intentará marcar el ritmo desde el inicio y aprovechar el apoyo de su afición. Por lo tanto, la eliminatoria se presenta abierta y con márgenes muy ajustados.

Mientras tanto, el calendario de la Champions incluye otros cruces relevantes. Galatasaray recibirá a Juventus y Mónaco se enfrentará al Paris Saint Germain. Asimismo, Borussia Dortmund jugará ante Atalanta, Newcastle se medirá con Qarabağ e Inter visitará a Bodø Glimt.

En este contexto general, el real madrid benfica champions concentra gran parte de la atención por el peso deportivo e institucional de ambos clubes. Finalmente, febrero será una prueba directa de ambición y carácter para los representantes españoles en Europa.