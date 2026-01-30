Menu
Home/Deportes/Real Madrid y Atlético definen su camino europeo en febrero

Real Madrid y Atlético definen su camino europeo en febrero

Facebook
Twitter
Pinterest
El portero del Benfica Anatoliy Trubin (i) celebra su gol que supuso el 4-2 en el partido que su equipo disputó el pasado 28 de enero contra el Real Madrid en la Liga de Campeones en Lisboa. EFE/JOSE SENA GOULAO

El real madrid benfica champions ya tiene fechas confirmadas y un escenario que no admite distracciones. La Liga de Campeones entra en una etapa decisiva y los equipos españoles saben que febrero marcará su continuidad en el torneo. Cada detalle contará en una eliminatoria corta y exigente.

El Real Madrid abrirá su serie el martes 17 de febrero en Lisboa frente al Benfica. El conjunto portugués, dirigido por José Mourinho, recibirá al equipo blanco en un estadio donde la presión suele sentirse desde el primer minuto. Además, el contexto histórico del cruce añade una carga especial al encuentro.

Una semana más tarde, el miércoles 25 de febrero, el Santiago Bernabéu será el escenario del partido de vuelta. Allí, el Real Madrid buscará imponer su experiencia europea y resolver la eliminatoria ante su público. En ese sentido, el real madrid benfica champions aparece como uno de los cruces más atractivos de esta fase previa.

Por su parte, el Atlético de Madrid tendrá un reto incómodo en Bélgica. El miércoles 18 de febrero visitará al Club Brujas en un partido donde el orden táctico será clave. Sin embargo, el equipo de Diego Simeone confía en su capacidad para competir en escenarios adversos.

Posteriormente, el martes 24 de febrero, el Metropolitano albergará el duelo de vuelta. En casa, el Atlético intentará marcar el ritmo desde el inicio y aprovechar el apoyo de su afición. Por lo tanto, la eliminatoria se presenta abierta y con márgenes muy ajustados.

Mientras tanto, el calendario de la Champions incluye otros cruces relevantes. Galatasaray recibirá a Juventus y Mónaco se enfrentará al Paris Saint Germain. Asimismo, Borussia Dortmund jugará ante Atalanta, Newcastle se medirá con Qarabağ e Inter visitará a Bodø Glimt.

En este contexto general, el real madrid benfica champions concentra gran parte de la atención por el peso deportivo e institucional de ambos clubes. Finalmente, febrero será una prueba directa de ambición y carácter para los representantes españoles en Europa.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Deportes
Kendry Páez llega a River Plate en busca de minutos y protagonismo
January 30, 12:00 PM
By
DeportesNoticias
Las entradas para el Super Bowl LX alcanzan hasta 52.650 dólares a diez días de la final
January 30, 11:00 AM
By
Deportes
Paolo Banchero lidera a los Magic en triunfo ante el Heat y cierra un enero dominante
January 29, 9:00 AM
By
Deportes
Tom Brady y Robert Kraft critican al Salón de la Fama por excluir a Bill Belichick en su primer año
January 29, 8:00 AM
By
Deportes
Paul George brilla con 32 puntos y nueve triples en triunfo de los 76ers en una noche de líderes en la NBA
January 28, 9:00 AM
By
Deportes
Novak Djokovic critica la falta de privacidad de los jugadores en el Abierto de Australia
January 28, 7:00 AM
By
Deportes
La MLS alcanza un acuerdo plurianual con Polymarket como socio oficial del mercado de predicciones
January 27, 8:00 AM
By
Deportes
Guido Rodríguez se convierte en el décimo campeón del mundo que juega en el Valencia
January 27, 7:30 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *