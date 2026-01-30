La justicia federal de Estados Unidos descartó este viernes la posibilidad de aplicar la pena de muerte contra Luigi Mangione, acusado del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.

La decisión fue tomada por una jueza federal, quien determinó que los cargos presentados por la Fiscalía no cumplían con los requisitos legales necesarios para mantener abierta la opción de la pena capital en el proceso judicial.

Caso Luigi Mangione y la pena de muerte

En el caso de Luigi Mangione, la pena de muerte estaba sujeta a la validación de agravantes específicos contemplados por la ley federal. Tras revisar el expediente, la jueza concluyó que dichos agravantes no estaban debidamente sustentados, lo que obligó a desestimar esa posibilidad.

La eliminación de la pena de muerte no significa que el proceso contra Mangione haya concluido ni que el acusado quede exonerado. El juicio continúa y el acusado sigue enfrentando cargos graves que podrían derivar en una condena de cadena perpetua u otras penas máximas.

Qué sigue en el proceso judicial

El asesinato del CEO de UnitedHealthcare generó atención nacional debido a la relevancia de la víctima en el sector de los seguros de salud en Estados Unidos. Las autoridades no han confirmado si intentarán reformular los cargos ni cuándo se celebrará la próxima audiencia.

Mientras tanto, el caso de Luigi Mangione sigue avanzando en los tribunales federales, ya sin la posibilidad de que se le imponga la pena de muerte.