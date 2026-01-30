Menu
Home/Noticias/Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Facebook
Twitter
Pinterest
Luigi Mangione comparece ante el Tribunal Supremo de Manhattan durante una vista preliminar en el caso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de diciembre de 2025. EFE/EPA/ANGELA WEISS / POOL

La justicia federal de Estados Unidos descartó este viernes la posibilidad de aplicar la pena de muerte contra Luigi Mangione, acusado del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare.

La decisión fue tomada por una jueza federal, quien determinó que los cargos presentados por la Fiscalía no cumplían con los requisitos legales necesarios para mantener abierta la opción de la pena capital en el proceso judicial.

Caso Luigi Mangione y la pena de muerte

En el caso de Luigi Mangione, la pena de muerte estaba sujeta a la validación de agravantes específicos contemplados por la ley federal. Tras revisar el expediente, la jueza concluyó que dichos agravantes no estaban debidamente sustentados, lo que obligó a desestimar esa posibilidad.

La eliminación de la pena de muerte no significa que el proceso contra Mangione haya concluido ni que el acusado quede exonerado. El juicio continúa y el acusado sigue enfrentando cargos graves que podrían derivar en una condena de cadena perpetua u otras penas máximas.

Qué sigue en el proceso judicial

El asesinato del CEO de UnitedHealthcare generó atención nacional debido a la relevancia de la víctima en el sector de los seguros de salud en Estados Unidos. Las autoridades no han confirmado si intentarán reformular los cargos ni cuándo se celebrará la próxima audiencia.

Mientras tanto, el caso de Luigi Mangione sigue avanzando en los tribunales federales, ya sin la posibilidad de que se le imponga la pena de muerte.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Justicia de EE.UU. abre investigación por posibles violaciones de derechos civiles en la muerte de Alex Pretti
January 30, 12:30 PM
By
Noticias
Justicia de EE.UU. publicará más de tres millones de páginas del caso Jeffrey Epstein sin censurar imágenes
January 30, 12:00 PM
By
DeportesNoticias
Las entradas para el Super Bowl LX alcanzan hasta 52.650 dólares a diez días de la final
January 30, 11:00 AM
By
Noticias
Rubio dice que a la Administración Trump le “encantaría” ver un cambio de régimen en Cuba, pero matiza que no lo provocará
January 29, 8:15 AM
By
Noticias
Sacerdotes y activistas marchan en Miami para denunciar muertes de migrantes bajo custodia de ICE
January 29, 8:00 AM
By
Noticias
Tom Homan defiende operativos migratorios en Mineápolis y asegura que el despliegue federal se reducirá
January 29, 7:00 AM
By
Noticias
Ilhan Omar es agredida con un líquido durante un mitin en Mineápolis y continúa su discurso
January 28, 8:00 AM
By
Noticias
El precio del oro supera los 5.300 dólares por onza y marca un nuevo máximo histórico
January 28, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *