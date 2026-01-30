Investigación derechos civiles Alex Pretti: qué revisará el Departamento de Justicia



El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la apertura de una investigación federal por la posible violación de los derechos civiles de Alex Pretti, el hombre que murió abatido por agentes de inmigración la semana pasada en Mineápolis, Minesota.

El anuncio fue realizado por el fiscal general adjunto, Todd Blanche, durante una rueda de prensa en Washington, donde explicó que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia se encargará de examinar los hechos ocurridos durante el operativo.

“Una investigación significa hablar con testigos, examinar pruebas documentales y emitir citaciones si es necesario. La división de derechos civiles del Departamento de Justicia cuenta con algunos de los mejores expertos del mundo en este ámbito”, señaló Blanche.

Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, murió el pasado sábado durante una protesta contra las redadas migratorias impulsadas por el Gobierno del presidente Donald Trump en Mineápolis. Su fallecimiento se produjo una semana después de la muerte de Renée Good, ocurrida también en la ciudad durante un operativo federal.

La investigación derechos civiles Alex Pretti buscará esclarecer si hubo uso indebido de fuerza o violaciones a protecciones federales durante el operativo.

Imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación muestran a Pretti protegiendo a dos mujeres durante el operativo antes de ser reducido por los agentes. En los videos se observa cómo es desarmado y posteriormente recibe múltiples disparos por la espalda mientras se encontraba en el suelo.

Blanche calificó lo ocurrido como “un evento trágico”, pero advirtió que “un solo video no debe alterar la percepción del Departamento de Justicia”, subrayando que la investigación requiere un análisis amplio de pruebas y testimonios antes de alcanzar conclusiones.

El fiscal general adjunto aclaró que esta pesquisa es independiente de la investigación interna que lleva a cabo el Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por la secretaria Kristi Noem, cuya gestión ha sido objeto de críticas tras los operativos realizados en Minesota.

Al ser consultado sobre por qué la muerte de Renée Good no derivó en una investigación similar por derechos civiles, Blanche explicó que no todos los tiroteos en los que participan agentes federales cumplen con los criterios para activar este tipo de revisión.

“En Estados Unidos ocurren miles de tiroteos. No todos implican una investigación por derechos civiles. Debe haber circunstancias específicas, hechos concretos o información relevante que justifique ese paso”, indicó.

La investigación anunciada buscará determinar si durante el operativo que acabó con la vida de Pretti se vulneraron derechos fundamentales protegidos por la legislación federal, que garantiza igualdad ante la ley y protección frente a abusos por parte de autoridades gubernamentales. El Departamento de Justicia no detalló plazos, pero indicó que la investigación derechos civiles Alex Pretti incluirá entrevistas, revisión de documentos y análisis de evidencia disponible.

El caso se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre las actuaciones de las fuerzas federales durante operativos migratorios, especialmente en ciudades donde se han registrado protestas y tensiones entre autoridades y comunidades locales.