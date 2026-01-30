La llegada de Kendry Páez a River Plate marca uno de los movimientos más comentados del mercado en el fútbol argentino. Con apenas 18 años, el mediocampista ecuatoriano aterrizó en Buenos Aires para someterse a la revisión médica y sellar su incorporación al club de Núñez, al que se sumará en condición de préstamo por un año desde el Chelsea.

El joven volante ofensivo arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza en medio de una fuerte expectativa y fue trasladado de inmediato a una clínica porteña para los estudios de rutina. Ante la consulta de la prensa, resumió el momento con una frase breve pero elocuente: “Es algo grande”. No exageraba. Vestir la camiseta de River Plate implica presión, historia y una exigencia constante que pocos logran sostener.

El acuerdo entre los clubes establece una cesión sin cargo y sin opción de compra hasta el final de la temporada. Chelsea, que mantiene los derechos del futbolista, incluyó una cláusula de repesca tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, además de la posibilidad de extender el préstamo por seis meses adicionales. La operación refleja una apuesta clara por parte del club inglés y también del Millonario, que ve en el ecuatoriano una oportunidad deportiva de alto impacto.

Marcelo Gallardo fue clave en la negociación. El entrenador reconoció que el cuerpo técnico seguía de cerca al jugador desde hace tiempo y que su falta de continuidad en Europa abrió la puerta a esta cesión. Según explicó, Páez necesitaba un contexto competitivo que le permitiera jugar, crecer y recuperar confianza, algo que River considera poder ofrecerle.

Antes de llegar al club argentino, Páez había sido cedido al Racing de Estrasburgo, institución vinculada al mismo grupo propietario del Chelsea. En el equipo francés disputó 21 partidos y marcó un gol, aunque en los últimos meses perdió protagonismo y sumó pocos minutos. Ese escenario aceleró la búsqueda de una nueva salida.

En el esquema de Gallardo, kendry páez river aparece como una alternativa para el rol de volante creativo, una posición donde también se destaca Juan Fernando Quintero. La competencia interna será intensa y, al mismo tiempo, una oportunidad para elevar el nivel del equipo en el torneo local y la Copa Sudamericana.

La expectativa es alta y no solo por su edad o su proyección internacional. Kendry Páez llega a River Plate con la necesidad de jugar y con el respaldo de un club acostumbrado a potenciar talentos. En Núñez saben que el desafío es grande, pero también que apuestas como esta pueden marcar la diferencia. Para kendry páez river, el desafío recién empieza.