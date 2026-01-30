El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la publicación de más de tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, en una nueva fase de divulgación que incluirá alrededor de 180.000 imágenes sin censura.

El anuncio fue realizado en Washington por el fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien explicó que esta nueva entrega busca cumplir con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada por el Congreso para garantizar el acceso público a la documentación vinculada a los delitos del millonario fallecido en 2019.

“Vamos a producir más de tres millones de páginas, incluidos aproximadamente 2.000 videos y 180.000 imágenes, lo que elevará el total a cerca de tres millones y medio de páginas publicadas”, afirmó Blanche durante una rueda de prensa.

Jeffrey Epstein fue condenado por pagar por sexo con una menor y murió por suicidio en prisión mientras esperaba ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores. Durante décadas mantuvo vínculos sociales y políticos con figuras de alto perfil, incluidos expresidentes y altos funcionarios estadounidenses.

El fiscal adjunto sostuvo que la divulgación permitirá al público conocer mejor el alcance de los crímenes de Epstein y el funcionamiento de las redes que lo rodeaban. No obstante, aclaró que algunos documentos seguirán sin hacerse públicos, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.

Entre el material que se mantendrá reservado se encuentran documentos que contengan información personal de las víctimas, material de abuso sexual infantil, imágenes de violencia extrema o archivos relacionados con investigaciones judiciales aún en curso.

“Aunque la ley permite preservar documentos por razones de seguridad nacional o asuntos exteriores, ningún archivo será clasificado o redactado bajo esos criterios”, precisó Blanche.

La nueva publicación llega tras meses de tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo por la demora en la divulgación y por el nivel de redacción aplicado a documentos previos. La ley fijaba como fecha límite el 19 de diciembre para la publicación total de los archivos, plazo que la Administración del presidente Donald Trump no cumplió mientras continuaba el proceso de revisión.

En los últimos meses, legisladores han hecho públicos documentos procedentes de los herederos de Epstein que sugieren relaciones personales con diversas figuras políticas, incluido Trump, vínculos que el expresidente ha negado, señalando que su relación con Epstein se rompió años antes de los hechos investigados.

La fiscal general Pam Bondi había asegurado en febrero que se encontraba revisando una supuesta “lista de clientes” del financiero, lo que intensificó la presión política para acelerar la publicación de los archivos.

“No es cierto que estemos protegiendo al presidente Trump ni a ninguna otra persona”, afirmó Blanche. “No protegemos a nadie. Existe una enorme demanda de información sobre este caso, pero publicar documentos no siempre satisface todas las expectativas”, concluyó.

La publicación de este nuevo volumen de archivos marca uno de los mayores procesos de divulgación documental en la historia reciente del Departamento de Justicia y mantiene abierto el debate público sobre las conexiones, responsabilidades y fallos institucionales en torno al caso Epstein.