Causa peruana: fresca, estructurada y llena de identidad

La causa peruana es uno de los platos más representativos del Perú. Se prepara con papa amarilla prensada, sazonada con ají amarillo y limón, y se rellena con mezclas cremosas que pueden variar según la región o la ocasión. Su textura es firme pero delicada, su sabor es equilibrado y su presentación siempre es limpia y atractiva. Es un plato frío, ideal para climas cálidos o como entrada elegante, que demuestra cómo ingredientes simples pueden transformarse con técnica y sazón.
Ingredientes (4–6 porciones)
Para la base de papa
- 2 libras de papa amarilla
- 3 cucharadas de ají amarillo en pasta
- ¼ taza de jugo de limón fresco
- ¼ taza de aceite vegetal
- Sal al gusto
Para el relleno (clásico)
- 2 tazas de pollo desmenuzado o atún escurrido
- ½ taza de mayonesa
- ¼ cebolla morada finamente picada
- Sal y pimienta al gusto
Para decorar
- 2 huevos duros en rodajas
- Aceitunas negras
- Aguacate en láminas
- Perejil o cilantro picado (opcional)
Preparación
1. Prepara la papa
Hierve las papas con sal hasta que estén bien suaves. Pélalas aún calientes y prénsalas o aplástalas hasta obtener un puré fino y sin grumos.
2. Sazona la base
Mientras la papa aún esté tibia, mezcla el ají amarillo, el jugo de limón, el aceite y la sal. Amasa suavemente hasta lograr una textura uniforme, maleable y bien sazonada.
3. Prepara el relleno
En un recipiente, mezcla el pollo o atún con la mayonesa y la cebolla. Ajusta sal y pimienta. La mezcla debe quedar cremosa, no líquida.
4. Arma la causa
En un molde o aro, coloca una capa de papa y presiona ligeramente.
Agrega el relleno de manera uniforme.
Cubre con otra capa de papa y alisa la superficie.
5. Decora y enfría
Decora con huevo duro, aceitunas y aguacate.
Refrigera al menos 30 minutos antes de servir para que tome cuerpo.
Consejos
- Usa papa amarilla para obtener el sabor y color correctos.
- El ají amarillo debe aportar aroma y carácter, no dominar.
- Para una versión más tradicional, evita añadir demasiados ingredientes al relleno.
- Se sirve siempre fría o a temperatura fresca.
La causa peruana es ordenada, refrescante y profundamente representativa de la cocina peruana, un plato que equilibra técnica, sabor y presentación.