Causa peruana: fresca, estructurada y llena de identidad

© Rafael Dias Trafaniuc | Dreamstime.com

La causa peruana es uno de los platos más representativos del Perú. Se prepara con papa amarilla prensada, sazonada con ají amarillo y limón, y se rellena con mezclas cremosas que pueden variar según la región o la ocasión. Su textura es firme pero delicada, su sabor es equilibrado y su presentación siempre es limpia y atractiva. Es un plato frío, ideal para climas cálidos o como entrada elegante, que demuestra cómo ingredientes simples pueden transformarse con técnica y sazón.

Ingredientes (4–6 porciones)

Para la base de papa

  • 2 libras de papa amarilla
  • 3 cucharadas de ají amarillo en pasta
  • ¼ taza de jugo de limón fresco
  • ¼ taza de aceite vegetal
  • Sal al gusto

Para el relleno (clásico)

  • 2 tazas de pollo desmenuzado o atún escurrido
  • ½ taza de mayonesa
  • ¼ cebolla morada finamente picada
  • Sal y pimienta al gusto

Para decorar

  • 2 huevos duros en rodajas
  • Aceitunas negras
  • Aguacate en láminas
  • Perejil o cilantro picado (opcional)

Preparación

1. Prepara la papa

Hierve las papas con sal hasta que estén bien suaves. Pélalas aún calientes y prénsalas o aplástalas hasta obtener un puré fino y sin grumos.

2. Sazona la base

Mientras la papa aún esté tibia, mezcla el ají amarillo, el jugo de limón, el aceite y la sal. Amasa suavemente hasta lograr una textura uniforme, maleable y bien sazonada.

3. Prepara el relleno

En un recipiente, mezcla el pollo o atún con la mayonesa y la cebolla. Ajusta sal y pimienta. La mezcla debe quedar cremosa, no líquida.

4. Arma la causa

En un molde o aro, coloca una capa de papa y presiona ligeramente.
Agrega el relleno de manera uniforme.
Cubre con otra capa de papa y alisa la superficie.

5. Decora y enfría

Decora con huevo duro, aceitunas y aguacate.
Refrigera al menos 30 minutos antes de servir para que tome cuerpo.

Consejos

  • Usa papa amarilla para obtener el sabor y color correctos.
  • El ají amarillo debe aportar aroma y carácter, no dominar.
  • Para una versión más tradicional, evita añadir demasiados ingredientes al relleno.
  • Se sirve siempre fría o a temperatura fresca.

La causa peruana es ordenada, refrescante y profundamente representativa de la cocina peruana, un plato que equilibra técnica, sabor y presentación.

El Especialito

