Causa peruana: fresca, estructurada y llena de identidad

La causa peruana es uno de los platos más representativos del Perú. Se prepara con papa amarilla prensada, sazonada con ají amarillo y limón, y se rellena con mezclas cremosas que pueden variar según la región o la ocasión. Su textura es firme pero delicada, su sabor es equilibrado y su presentación siempre es limpia y atractiva. Es un plato frío, ideal para climas cálidos o como entrada elegante, que demuestra cómo ingredientes simples pueden transformarse con técnica y sazón.

Ingredientes (4–6 porciones)

Para la base de papa

2 libras de papa amarilla

3 cucharadas de ají amarillo en pasta

¼ taza de jugo de limón fresco

¼ taza de aceite vegetal

Sal al gusto

Para el relleno (clásico)

2 tazas de pollo desmenuzado o atún escurrido

½ taza de mayonesa

¼ cebolla morada finamente picada

Sal y pimienta al gusto

Para decorar

2 huevos duros en rodajas

Aceitunas negras

Aguacate en láminas

Perejil o cilantro picado (opcional)

Preparación

1. Prepara la papa

Hierve las papas con sal hasta que estén bien suaves. Pélalas aún calientes y prénsalas o aplástalas hasta obtener un puré fino y sin grumos.

2. Sazona la base

Mientras la papa aún esté tibia, mezcla el ají amarillo, el jugo de limón, el aceite y la sal. Amasa suavemente hasta lograr una textura uniforme, maleable y bien sazonada.

3. Prepara el relleno

En un recipiente, mezcla el pollo o atún con la mayonesa y la cebolla. Ajusta sal y pimienta. La mezcla debe quedar cremosa, no líquida.

4. Arma la causa

En un molde o aro, coloca una capa de papa y presiona ligeramente.

Agrega el relleno de manera uniforme.

Cubre con otra capa de papa y alisa la superficie.

5. Decora y enfría

Decora con huevo duro, aceitunas y aguacate.

Refrigera al menos 30 minutos antes de servir para que tome cuerpo.

Consejos

Usa papa amarilla para obtener el sabor y color correctos.

El ají amarillo debe aportar aroma y carácter, no dominar.

Para una versión más tradicional, evita añadir demasiados ingredientes al relleno.

Se sirve siempre fría o a temperatura fresca.

La causa peruana es ordenada, refrescante y profundamente representativa de la cocina peruana, un plato que equilibra técnica, sabor y presentación.