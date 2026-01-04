Las mariposas no siguen un único rumbo en sus largos viajes estacionales. Un nuevo estudio internacional ha confirmado que la especie Vanessa cardui, conocida como mariposa cardera, migra en direcciones opuestas dependiendo del hemisferio en el que se encuentre, un comportamiento nunca antes documentado en insectos.

La investigación, publicada en la revista Nature Communications, fue liderada por científicos del Instituto Botánico de Barcelona y del Instituto de Biología Evolutiva, con la participación de expertos de África, Europa y Estados Unidos. El trabajo identifica el primer caso confirmado de “división migratoria” en insectos, un fenómeno conocido hasta ahora solo en aves.

Según los datos recopilados, las poblaciones del hemisferio norte vuelan hacia el sur durante el otoño boreal, entre septiembre y diciembre. En cambio, las mariposas que habitan el hemisferio sur se desplazan hacia el norte durante el otoño austral, entre marzo y junio. Lo más relevante es que estas poblaciones no cruzan el ecuador, sino que siguen ciclos migratorios completamente independientes.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron el ADN de más de 300 ejemplares procedentes de 38 países de África y Europa. El análisis genómico reveló una gran inversión en un fragmento de ADN que altera la forma en que las mariposas interpretan señales ambientales como la posición del sol y el campo magnético terrestre.

Este mecanismo genético explicaría por qué una misma especie responde de forma opuesta a los mismos estímulos según el hemisferio. En palabras de los investigadores, el ecuador actúa como una barrera evolutiva inesperada que limita el intercambio genético y podría favorecer, a largo plazo, la aparición de nuevas especies.

El hallazgo tiene implicaciones relevantes para la comprensión de la biodiversidad global. Las migraciones de insectos cumplen funciones ecológicas clave como la polinización, el control de plagas y el equilibrio de las cadenas alimentarias. Comprender cómo y por qué se mueven resulta esencial en un contexto de cambio climático y alteración de los ecosistemas.

El estudio también subraya la necesidad de ampliar la investigación científica en el hemisferio sur, una región históricamente menos representada en los estudios de migración y biodiversidad, pese a su enorme importancia ecológica.