La selección colombiana llega a su amistoso contra Australia con una racha que no piensa soltar. Son ocho partidos sin derrotas, cuatro victorias y cuatro empates que alimentan la confianza del grupo mientras el cuerpo técnico afina detalles para el Mundial de 2026. El duelo Colombia vs Australia, que se disputará este martes en Nueva York, será el último partido del año para ambos equipos y un nuevo termómetro para medir dónde está parada la Tricolor.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo viene de un triunfo 2 a 1 sobre Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, un partido que dejó señales mixtas. Colombia creó oportunidades claras, pero falló en la definición y mostró fragilidad en la última línea, un punto que el seleccionador reconoció al finalizar el encuentro. Para Lorenzo, el reto principal es darle más contundencia al ataque y evitar los descuidos que pueden costar caro en una Copa del Mundo.

Mientras se prepara para el compromiso Colombia vs Australia, el técnico argentino sigue experimentando con variantes. No podrá contar con el lateral derecho Daniel Muñoz, quien dejó la concentración por motivos familiares, lo que obliga a mover la defensa. La cercanía entre partidos, sumada a la carga física de varios jugadores que llegan desde Europa, abre espacio para nuevas rotaciones.

Entre los que podrían entrar al once inicial aparecen Johan Mojica en la banda izquierda, Andrés Gómez por los costados, Richard Ríos y Juan Camilo Portilla en la mitad del campo, además del regreso de Davinson Sánchez en la zaga central. En el frente de ataque, Luis Suárez podría ser la carta elegida para acompañar a Luis Díaz.

Del otro lado, Australia enfrenta este duelo con la intención de recuperar sensaciones. Los socceroos vienen de una derrota por 1 a 0 frente a Venezuela en un partido en el que el técnico Tony Popovic reservó a varias de sus figuras. Su irregularidad reciente, con dos derrotas y una victoria en los últimos tres encuentros, refleja un momento inestable pese a tener asegurado su cupo para el Mundial.

Para el Colombia vs Australia, los oceánicos volverán a contar con nombres importantes como el portero Mathew Ryan, el volante Aiden O’Neill y el atacante Mohamed Toure. También estará Connor Metcalfe, una de las piezas más destacadas del equipo por su nivel en el St. Pauli alemán.

El amistoso en Nueva York promete ser una prueba exigente para ambos. Colombia quiere cerrar el año con una victoria que reafirme su proceso y le dé continuidad al invicto. Australia busca un punto de inflexión que le permita recuperar confianza. Más allá del resultado, el Colombia vs Australia servirá para que los técnicos sigan ajustando piezas antes de afrontar un 2026 en el que ya no habrá margen de error.