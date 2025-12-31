La legendaria Diana Ross será una de las grandes protagonistas de la celebración de Fin de Año en Times Square, en Nueva York, un evento que este año incluirá además un homenaje especial a Estados Unidos por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia.

A sus 81 años, la llamada “Reina de la Motown” liderará el cartel artístico de la tradicional fiesta en el corazón de Manhattan, que reunirá a decenas de miles de personas pese a las bajas temperaturas. Junto a Ross actuarán la cantante sueca Robyn, las figuras del country Maren Morris y Little Big Town, el rapero B.o.B. y Xavi, uno de los nombres emergentes del regional mexicano, entre otros artistas.

Una tradición que atrae multitudes

La celebración de Año Nuevo en Times Square es uno de los eventos turísticos más emblemáticos de Nueva York y del mundo. Desde primeras horas de la tarde, las autoridades cierran el área y establecen estrictos controles de acceso para garantizar la seguridad, lo que obliga a los asistentes a permanecer durante horas en el recinto sin baños públicos y sin posibilidad de salir sin perder su lugar.

Ni el frío intenso ni las condiciones adversas frenan a los miles de asistentes que llegan con horas de antelación para vivir en directo el momento más esperado del año.

La cuenta regresiva y la bola de cristal

El punto culminante llega en los 60 segundos previos a la medianoche, cuando la icónica bola de cristal desciende desde lo alto de un rascacielos. Tras el apagón simbólico, se iluminan los números del nuevo año mientras cae más de una tonelada de confeti sobre la multitud.

La bola que se utilizará este año es la novena desde que comenzó la tradición en 1907 y presenta novedades técnicas: por primera vez incorpora cristales redondos, más de 5.000 en total, y un sistema interactivo de iluminación que permite efectos visuales inéditos.

Homenaje a Estados Unidos

Como antesala de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense, el evento incluirá una segunda oleada de confeti con los colores de la bandera nacional y la emisión del himno “America the Beautiful”, interpretado por Ray Charles.

El alcalde saliente de Nueva York, Eric Adams, será el encargado de presionar el botón que activa el descenso de la bola, poniendo fin a su mandato, que comenzó precisamente con su investidura en esta misma celebración. Su sucesor, Zohran Mamdani, asumirá el cargo en una ceremonia privada.

Seguridad reforzada

La Policía de Nueva York aseguró que no existen amenazas específicas contra el evento, aunque se trata del operativo de seguridad más complejo del año. Las autoridades han reforzado la presencia policial y los controles de acceso, basándose en evaluaciones internas y en el contexto internacional.

La jefa de Policía, Jessica Tisch, recordó que el refuerzo responde a la experiencia de años anteriores y a incidentes como el ocurrido en 2023, cuando un hombre atacó a tres agentes con un machete cerca del perímetro de seguridad.