El delantero francés Kylian Mbappé se perderá como mínimo el primer partido de LaLiga 2026 con el Real Madrid tras sufrir una lesión en la rodilla, según confirmó este miércoles el club blanco.

Después de someterse a una resonancia magnética, los servicios médicos del Real Madrid diagnosticaron al atacante un esguince de rodilla, por lo que queda pendiente de evolución y fuera de la convocatoria inmediata.

Mbappé no podrá estar este domingo frente al Real Betis en el estreno liguero del equipo de Xabi Alonso, un encuentro clave para los blancos, que ocupan la segunda posición del campeonato a cuatro puntos del Barcelona.

La lesión también pone en seria duda su presencia en la semifinal de la Supercopa de España, que el Real Madrid disputará el próximo 8 de enero en Yeda frente al Atlético de Madrid. En caso de que el conjunto blanco avance a la final, el francés podría perderse también ese compromiso.

Calendario exigente sin su goleador

Tras la Supercopa, el Real Madrid afrontará una agenda cargada con el duelo ante el Levante el 17 de enero y el partido de la Liga de Campeones frente al Mónaco el día 20, todos ellos con la incertidumbre sobre la disponibilidad de Mbappé.

El atacante, que participó el martes en un entrenamiento abierto al público sin mostrar molestias aparentes, es el principal referente ofensivo del equipo. Suma 18 goles esta temporada, lo que representa la mitad de los tantos marcados por el conjunto blanco.

Además, Mbappé cerró 2025 como el máximo goleador de LaLiga, con 39 dianas, veinte más que sus principales perseguidores, Robert Lewandowski, del Barcelona, y Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.

Su ausencia supone un golpe importante para el Real Madrid en el inicio de 2026, tanto por su peso goleador como por su influencia en el juego ofensivo del equipo.