El Gobierno de Estados Unidos triplicó hasta 3.000 dólares el incentivo económico que ofrece a los inmigrantes indocumentados que decidan autodeportarse antes del 31 de diciembre, además de cubrir el costo del vuelo de regreso a su país de origen, informó este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La secretaria del DHS, Kristi Noem, confirmó que el aumento del llamado “bono de salida” estará vigente únicamente hasta el final del año y busca acelerar las salidas voluntarias durante la temporada navideña.

“Si se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y desean regresar voluntariamente a su país, les daremos 3.000 dólares durante las fiestas. Les compraremos el boleto de avión y les daremos el dinero para que regresen a casa”, afirmó Noem en una entrevista con Fox News.

Quiénes pueden acceder al incentivo

Según detalló la funcionaria, el programa aplica a:

Personas indocumentadas que no han sido detenidas por agentes migratorios

por agentes migratorios Inmigrantes que se encuentran bajo custodia, siempre que no tengan cargos penales en su contra

“Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa”, dijo Noem al referirse a quienes opten por la salida voluntaria.

El DHS ya había anunciado en mayo un incentivo de 1.000 dólares más el pasaje aéreo, pero ahora la Administración Trump decidió triplicar la cantidad como parte de su ofensiva migratoria.

Advertencia del Gobierno

Noem insistió en que quienes se autodeporten podrían conservar, en el futuro, la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos, algo que, advirtió, no ocurrirá si son arrestados y deportados de manera forzosa.

“Si esperan a que los interceptemos, los detengamos y los deportemos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar”, afirmó.

La secretaria instó a los interesados a descargar y usar la aplicación oficial CBP Home, mediante la cual pueden registrar su salida voluntaria.

“Nos aseguraremos de que lleguen a casa a tiempo para Navidad”, aseguró.

Cifras oficiales y críticas

En un comunicado difundido este lunes, el DHS afirmó que 1,9 millones de inmigrantes indocumentados han optado por la salida voluntaria desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero, decenas de miles de ellos mediante la aplicación CBP Home.

La Administración Trump se ha movido con rapidez para cumplir la promesa de campaña del mandatario de ejecutar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.

Sin embargo, las redadas, arrestos y el impulso a la autodeportación han generado fuertes críticas de organizaciones proinmigrantes y de defensores de derechos civiles, que denuncian un clima de miedo entre las comunidades migrantes y cuestionan la veracidad de las cifras oficiales.