La NBA multa con 35.000 dólares al entrenador de los Nuggets por protestar a los árbitros

El entrenador de los Denver Nuggets, David Adelman, en una reciente foto de archivo. EFE/EPA/ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT

La NBA impuso este domingo una multa de 35.000 dólares al entrenador de los Denver Nuggets, David Adelman, por dirigirse a un árbitro con “lenguaje inapropiado” y no abandonar la cancha de inmediato tras ser expulsado, informó la liga en un comunicado oficial.

El incidente ocurrió en el último cuarto del partido entre los Nuggets y los Houston Rockets, disputado en Denver, cuando Adelman recibió su segunda falta técnica después de protestar una acción no sancionada sobre Nikola Jokic.

La expulsión marcó la primera de Adelman en la NBA desde que asumió el cargo como entrenador principal de Denver la temporada pasada.

“La sanción responde al uso de lenguaje inapropiado hacia los oficiales y a la demora en abandonar la pista tras la expulsión”, detalló la liga.

El encuentro terminó con victoria de los Rockets por 115-101, resultado que puso fin a una racha de seis triunfos consecutivos de los Nuggets y sirvió como revancha para Houston, que había perdido ante Denver en ese mismo escenario cinco días antes.

La polémica arbitral no se limitó al banquillo local. El entrenador de los Rockets, Ime Udoka, también fue sancionado con una multa de 25.000 dólares por protestar decisiones arbitrales durante el mismo partido.

