Las fuerzas armadas de Estados Unidos destacaron este miércoles la cooperación bilateral con Ecuador para combatir el crimen organizado. El pronunciamiento llega un día después de que ambos países lanzaran operativos conjuntos contra organizaciones calificadas como terroristas en territorio ecuatoriano.

El Comando Sur difundió el mensaje en su cuenta oficial de X. Allí señaló que las acciones conjuntas son esenciales para restablecer la seguridad y la estabilidad en la región.

Además, la publicación incluyó declaraciones del general Francis Donovan, jefe del comando militar estadounidense.

Según Donovan, es momento de que los países del hemisferio occidental actúen con decisión frente a las amenazas del crimen organizado.

Operativos conjuntos contra grupos criminales

Durante esta semana, fuerzas militares de Estados Unidos y Ecuador realizaron operaciones coordinadas contra varios objetivos vinculados a redes criminales.

Como parte del anuncio, el Comando Sur publicó un video que muestra parte de las operaciones.

En las imágenes aparece el despegue de un helicóptero militar. Después, se observan tomas aéreas captadas con cámaras de visión nocturna.

El material también muestra sobrevuelos sobre zonas donde aparentemente se desplazan hombres armados.

Aunque no se detallaron los lugares exactos de las operaciones, las autoridades indicaron que forman parte de una estrategia conjunta contra organizaciones criminales activas en la región.

Parte de una estrategia regional

Las acciones entre Estados Unidos y Ecuador se producen en medio de un aumento de la cooperación militar en América Latina.

De hecho, el Comando Sur había informado hace dos semanas sobre operativos similares realizados en Colombia.

Ese anuncio coincidió con la visita del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington.

Según las autoridades estadounidenses, estas iniciativas buscan fortalecer la cooperación regional y enfrentar de forma coordinada el avance del crimen organizado transnacional.