La FIFA impuso al Botafogo de Brasil una sanción que le prohíbe realizar fichajes durante tres periodos de mercado, como consecuencia del litigio con el Atlanta United por el traspaso del futbolista argentino Thiago Almada.

La medida fue confirmada este martes, aunque el club de Río de Janeiro aseguró que se encuentra en conversaciones con la franquicia de la MLS para resolver el conflicto y evitar que la sanción tenga un impacto prolongado.

En un comunicado publicado en sus canales oficiales, Botafogo explicó que en las últimas semanas ha mantenido “conversaciones constructivas” con representantes del Atlanta United para alcanzar un acuerdo económico relacionado con el pase del jugador.

El origen del conflicto

El Atlanta United reclama el pago de una parte del monto pactado en la transferencia de Almada al Botafogo, operación concretada en 2024. Ante la falta de resolución, el caso llegó a instancias de la FIFA, que finalmente dictaminó la sanción deportiva.

Según Botafogo, las negociaciones se vieron interrumpidas temporalmente por el receso de fin de año, pero se retomarán en los próximos días.

“Botafogo espera resolver el asunto antes o al inicio del mercado de fichajes. El club estará muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026”, señaló la institución carioca.

El recorrido de Thiago Almada

Thiago Almada llegó al Botafogo procedente del Atlanta United en 2024. En enero de 2025 fue cedido al Olympique de Lyon, donde disputó la segunda mitad de la temporada en el fútbol francés.

Tras finalizar esa cesión, en junio de 2025, el mediocampista argentino fue traspasado de forma definitiva al Atlético de Madrid, club en el que milita actualmente.

Mientras se define el acuerdo con el equipo estadounidense, la sanción impuesta por la FIFA queda vigente, aunque podría levantarse una vez que las partes alcancen una solución definitiva al conflicto contractual.