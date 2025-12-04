El ganador de 90 millones en Union City ya tomó una de las decisiones financieras más importantes de su vida. En lugar de recibir los 90 millones completos distribuidos durante 30 años, optó por el pago en efectivo, equivalente a unos 42 millones antes de impuestos. El boleto premiado fue vendido la noche del 30 de noviembre en Garden State News, una tienda ubicada sobre Bergenline Avenue en Union City.

Krish Patel, propietario del establecimiento, celebró la noticia junto a su equipo. Patel, quien vive en Nueva Jersey desde hace quince años, dijo que la suerte tocó tanto al ganador como a su negocio. Como recompensa por haber vendido el boleto ganador, la tienda recibió un bono de treinta mil dólares.

En la tienda, Patel y el trabajador Sunny Gandhi posaron para una fotografía que ya está circulando en medios locales, reflejando el entusiasmo que ha generado el premio en la comunidad.

Cómo funcionan las opciones de cobro

Según informó James Carey, director ejecutivo de la Lotería de Nueva Jersey, el ganador tenía dos alternativas. La primera, un pago en efectivo por alrededor de 42 millones antes de impuestos. La segunda, un pago anual durante treinta años que equivaldría a los 90 millones completos. Este tipo de elección es común entre ganadores de grandes premios, quienes suelen evaluar las ventajas fiscales y financieras de cada modalidad.

New Jersey y su buena racha con la lotería

El ganador de 90 millones en Union City se suma a una lista creciente de afortunados en el estado. Desde 2018, Nueva Jersey ha vendido ocho boletos ganadores de los premios mayores de Mega Millions o Powerball. Entre los premios más destacados están uno de 1.1 mil millones vendido en Neptune y otro de 200 millones vendido en Camden, ambos el año pasado.

Hudson County también ha demostrado ser una zona afortunada. Nueve jugadores ganaron premios que van desde diez mil dólares hasta doscientos sesenta mil, con cuatro de esos boletos vendidos sobre Bergenline Avenue, una calle que parece atraer la buena fortuna.

Recomendaciones para los ganadores

Carey recordó que un premio de esta magnitud puede ser abrumador. Recomienda que el ganador hable solo con un pequeño grupo de familiares y amigos, tome una foto del boleto, lo guarde en un lugar seguro y consulte con un abogado, un contador y un asesor financiero antes de cobrar el premio. Estas medidas son esenciales para proteger la privacidad y garantizar una buena administración del dinero.

La alegría de Union City

La noticia ha generado entusiasmo entre los residentes y las autoridades locales. Maryuri Martinetti, miembro del Concejo Municipal de Union City, afirmó que la ciudad está feliz por recibir esta visita de la suerte. Destacó que Union City es una comunidad fuerte y que momentos como este fortalecen el orgullo local.

Para muchos comercios y residentes, la llegada de un premio tan grande trae esperanza y un sentido renovado de optimismo. Y con la racha reciente de premios sobre Bergenline Avenue, nadie descarta que Union City vuelva a ser noticia en el futuro.