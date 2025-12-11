Golden milk latte: cálido, cremoso y lleno de especias

El golden milk latte es una bebida tradicional inspirada en la cúrcuma, conocida por su color dorado intenso y su mezcla de especias cálidas. Es cremoso, reconfortante y perfecto para disfrutar en días fríos o como una alternativa sin café para quienes buscan algo relajante y lleno de sabor. Su combinación de cúrcuma, jengibre, canela y miel crea una taza aromática, suave y naturalmente vibrante.
Ingredientes (1–2 tazas)
- 2 tazas de leche (entera, de almendra, avena o coco)
- 1 cucharadita de cúrcuma en polvo
- ½ cucharadita de canela
- ¼ cucharadita de jengibre en polvo (o un trocito fresco)
- 1 cucharadita de miel o jarabe de maple
- 1 pizca de pimienta negra (activa la cúrcuma)
- ½ cucharadita de vainilla (opcional)
Preparación
- En una olla pequeña, calienta la leche a fuego medio.
- Agrega la cúrcuma, canela, jengibre, pimienta y miel.
- Mezcla constantemente hasta que todo se incorpore y la leche esté caliente (sin hervir).
- Si quieres una textura más espumosa, bate con un espumador o licúa por unos segundos.
- Sirve de inmediato y decora con un toque extra de canela.
Consejos
- Usa leche de coco para un sabor más cremoso y tropical.
- Ajusta las especias según tu preferencia; el jengibre le da más intensidad.
- Añade un shot de espresso si quieres una versión “dirty golden latte”.
- Ideal antes de dormir si usas leche tibia y poca miel.
El golden milk latte es una bebida suave, aromática y perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.