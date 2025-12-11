Menu
Golden milk latte: cálido, cremoso y lleno de especias

Latte de leche dorada con cúrcuma y ramas de canela./© Adina Chiriliuc | Dreamstime.com

El golden milk latte es una bebida tradicional inspirada en la cúrcuma, conocida por su color dorado intenso y su mezcla de especias cálidas. Es cremoso, reconfortante y perfecto para disfrutar en días fríos o como una alternativa sin café para quienes buscan algo relajante y lleno de sabor. Su combinación de cúrcuma, jengibre, canela y miel crea una taza aromática, suave y naturalmente vibrante.

Ingredientes (1–2 tazas)

  • 2 tazas de leche (entera, de almendra, avena o coco)
  • 1 cucharadita de cúrcuma en polvo
  • ½ cucharadita de canela
  • ¼ cucharadita de jengibre en polvo (o un trocito fresco)
  • 1 cucharadita de miel o jarabe de maple
  • 1 pizca de pimienta negra (activa la cúrcuma)
  • ½ cucharadita de vainilla (opcional)

Preparación

  1. En una olla pequeña, calienta la leche a fuego medio.
  2. Agrega la cúrcuma, canela, jengibre, pimienta y miel.
  3. Mezcla constantemente hasta que todo se incorpore y la leche esté caliente (sin hervir).
  4. Si quieres una textura más espumosa, bate con un espumador o licúa por unos segundos.
  5. Sirve de inmediato y decora con un toque extra de canela.

Consejos

  • Usa leche de coco para un sabor más cremoso y tropical.
  • Ajusta las especias según tu preferencia; el jengibre le da más intensidad.
  • Añade un shot de espresso si quieres una versión “dirty golden latte”.
  • Ideal antes de dormir si usas leche tibia y poca miel.

El golden milk latte es una bebida suave, aromática y perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.

El Especialito

