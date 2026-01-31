El horóscopo de febrero 2026 llega marcado por movimientos astrológicos clave que influyen en todos los signos del zodiaco. Este mes se siente más largo de lo que es, y no porque tenga más días, sino porque viene cargado de movimientos astrológicos que cambian el clima emocional del mes. La Luna Llena del 1 de febrero marca culminaciones y revelaciones. Urano retomando su rumbo directo el 3 de febrero vuelve a poner en marcha cambios que parecían congelados. Luego, con Mercurio y Venus entrando en Piscis (6 y 10 de febrero), el tono se vuelve más sensible, intuitivo y creativo.

La energía se pone seria con Saturno entrando en Aries el 14 de febrero, y el eclipse solar del 17 de febrero en Acuario abre un capítulo nuevo a nivel colectivo y personal. Con el Sol entrando en Piscis el 18, el mes gira hacia cierres, sanación y reflexión. Y cuando Mercurio comienza su retrogradación hacia el final del mes, lo más inteligente es revisar y ajustar en lugar de forzar definiciones.

Aquí tienes el panorama de cada signo, en orden y con un ritmo tipo línea de tiempo.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

El mes comienza con la Luna Llena del 1 de febrero encendiendo tu deseo de expresarte, destacar y recuperar seguridad en ti. Puede sentirse como una necesidad urgente de mostrar resultados o de tomar una decisión que ya no da para más. Entre el 3 y el 10 de febrero, con Urano directo y luego el ingreso de Mercurio y Venus en Piscis, el impulso ariano se mezcla con una sensibilidad poco habitual en ti. Eso se traduce en intuiciones fuertes, conversaciones privadas, y un “presentimiento” que te sirve si lo escuchas, pero que puede confundirte si te desesperas por actuar de inmediato.

A partir del 14 de febrero, Saturno entra en Aries y cambia el tono. Aquí se marca la diferencia entre querer algo y sostenerlo. Si estabas postergando disciplina, límites o un compromiso contigo, Saturno no negocia. El eclipse solar del 17 en Acuario mueve tu vida social, alianzas y proyectos de futuro. Puede haber un nuevo grupo, una nueva meta o el cierre definitivo de una dinámica con amistades que ya no encajan. Con el Sol en Piscis desde el 18, el cierre del mes pide bajar revoluciones y cuidar tu energía, especialmente cuando Mercurio retrograde hacia el final de febrero y conviene evitar decisiones apresuradas.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Febrero arranca poniendo atención en tu estabilidad emocional y material. La Luna Llena del 1 puede iluminar asuntos familiares, responsabilidades domésticas o una necesidad de reorganizar tu base para sentirte más seguro. Y luego llega un punto clave: Urano se pone directo en Tauro el 3 de febrero. Esto no es un detalle pequeño, es el tipo de evento que “reactiva” cambios personales que venías sintiendo desde el año pasado. Puede ser un giro de mentalidad, una necesidad de liberarte de rutinas, o una decisión que ya estaba tomada por dentro pero que ahora pide movimiento real.

Después, con Mercurio y Venus entrando en Piscis el 6 y 10 de febrero, el foco se suaviza y se va hacia amistades, redes y planes compartidos. Puede aparecer apoyo inesperado, reconciliaciones, o una sensación de pertenencia que estabas echando de menos. El 14 de febrero Saturno entra en Aries y para Tauro esto se vive como un llamado a cuidar lo interno: descanso, límites, salud mental, y evitar cargar con más de lo necesario. El eclipse solar del 17 en Acuario puede tocar temas profesionales o de reputación, como un cambio de rumbo, un nuevo rol o una conversación que define tu siguiente paso. El final del mes es ideal para ajustar finanzas y prioridades antes de que Mercurio retrograde y complique acuerdos poco claros.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

El mes comienza con la mente activa, y la Luna Llena del 1 de febrero puede traerte una noticia, una conversación pendiente o una idea que se vuelve imposible de ignorar. Podría ser el cierre de un tema que te venía ocupando, o una decisión relacionada con estudios, trámites o una relación cercana. El 3 de febrero, Urano directo mueve lo invisible para ti: intuiciones, sueños, revelaciones y señales que te empujan a cambiar algo sin que sepas explicarlo del todo.

El giro fuerte llega el 6 de febrero cuando Mercurio entra en Piscis. Como Mercurio es tu regente, esto se nota. La comunicación se vuelve menos directa, más emocional, y a veces confusa. No es malo, solo distinto. Si usas ese tránsito para creatividad e imaginación, brillas. Si te desesperas por respuestas exactas, te frustras. Venus en Piscis desde el 10 puede traer apoyos y oportunidades en lo profesional, pero te pide tacto. El 14, Saturno en Aries te ayuda a ordenar tus metas y a tomarte en serio lo que quieres construir, especialmente en proyectos con otras personas. El eclipse del 17 en Acuario abre una puerta en viajes, aprendizaje o expansión personal. El final del mes, con Mercurio retrograde, es perfecto para revisar planes antes de firmar, prometer o comprometerte con algo que todavía está cambiando.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Febrero empieza con una Luna Llena el 1 que te obliga a mirar tu seguridad emocional y económica. Puede ser un momento de claridad sobre gastos, prioridades o un compromiso que requiere más estructura. Al principio del mes te conviene observar más que reaccionar, porque Urano directo el 3 de febrero puede traer cambios repentinos en amistades o en proyectos colectivos, como si el universo dijera: “esto sí, esto no”.

Con Mercurio entrando en Piscis el 6, tu intuición se potencia. Para Cáncer, esa sensibilidad funciona como brújula. Es buen momento para conversar desde el corazón, planear algo que te inspire o sentirte más conectado con tu propósito. Venus en Piscis desde el 10 abre una etapa más dulce para el amor y también para la fe en ti, pero ojo con idealizar. Saturno entrando en Aries el 14 sube la exigencia en lo profesional y te pide compromiso con una meta. El eclipse solar del 17 en Acuario puede mover temas de dinero compartido, deudas, acuerdos o lealtades emocionales. Y con el Sol en Piscis desde el 18, el final del mes trae un tono de cierre y sanación. Cuando Mercurio retrograde hacia finales de febrero, cuida los detalles, especialmente si se trata de acuerdos emocionales o familiares.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El mes arranca fuerte porque la Luna Llena del 1 de febrero te toca de lleno. Es un momento de culminación personal, como si algo que venías sintiendo internamente se hiciera visible. Puede ser un cambio de actitud, una decisión en pareja, o una necesidad urgente de dejar de adaptarte a lo que otros esperan. Esta Luna Llena tiende a darte claridad sobre qué parte de ti necesita más autenticidad.

Después, Urano directo el 3 de febrero puede mover el terreno profesional, con cambios o giros que te obligan a improvisar, pero también a liberarte de estructuras rígidas. Entre el 6 y el 10, con Mercurio y Venus entrando en Piscis, el enfoque se va hacia temas profundos: intimidad, recursos compartidos, miedos, y verdades que conviene decir con calma. Saturno entrando en Aries el 14 te favorece porque es fuego, pero te exige madurez: tomar en serio una meta, una formación, un viaje o un cambio de rumbo con disciplina real. El eclipse solar del 17 en Acuario sacude relaciones, acuerdos y dinámicas de pareja. Puede ser el inicio de una etapa nueva o el cierre de una manera vieja de vincularte. Con el Sol en Piscis desde el 18, el final del mes se vuelve más emocional, y Mercurio retrograde hacia finales de febrero aconseja revisar compromisos antes de dar un “sí” definitivo.

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Febrero empieza con una Luna Llena el 1 que para Virgo suele sentirse como un foco en lo interno: descanso, salud emocional y la necesidad de ordenar tu mundo privado. Puede ser el momento de reconocer que el cuerpo te habla, o que una preocupación te está robando energía. El 3 de febrero, Urano directo puede despertar ganas de cambiar planes, estudiar algo distinto, o abrirte a una perspectiva nueva, aunque te incomode al principio.

La parte más importante del mes para ti llega con la energía Piscis. Mercurio entra en Piscis el 6 y Venus el 10, justo en tu signo opuesto. Esto ilumina relaciones, pareja, socios, y también conversaciones pendientes. Para Virgo, no se trata de “resolver todo”, sino de escuchar con más paciencia y controlar menos. Saturno en Aries desde el 14 te pide madurez con recursos compartidos, límites y responsabilidades: lo que das, lo que recibes, y lo que ya no es sostenible. El eclipse del 17 en Acuario mueve tu rutina y tu trabajo diario, y puede marcar un cambio de hábitos, un cierre de etapa laboral o una nueva dinámica que exige más orden. Con el Sol en Piscis desde el 18, las relaciones se vuelven el tema central, y con Mercurio retrograde hacia finales de febrero, conviene revisar acuerdos, mensajes y expectativas para evitar malos entendidos.

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Febrero comienza con la Luna Llena del 1 iluminando tu vida social, amistades y proyectos de largo plazo. Puede ser un cierre en un grupo o una claridad sobre quién sí suma a tu vida. Urano directo el 3 de febrero agita temas de intimidad y recursos compartidos, como si te empujara a hablar de lo que normalmente se guarda bajo la alfombra: dinero, límites, confianza, o deseos reales.

Luego llega el giro más suave: Mercurio en Piscis desde el 6 y Venus en Piscis desde el 10 favorecen tu bienestar diario, tu salud emocional y la forma en que te cuidas. Libra tiende a dar mucho, febrero te pide balance: dormir mejor, ordenar tu agenda, y elegir con quién compartes tu energía. Saturno entrando en Aries el 14 pone seriedad en relaciones y compromisos. Puede sentirse como “definir” algo: una pareja, una sociedad, o el tipo de vínculo que quieres construir. El eclipse del 17 en Acuario es potente para Libra: mueve amor, creatividad, disfrute, y la valentía de mostrarte sin censura. Con el Sol en Piscis desde el 18, el final del mes pide orden y calma. Mercurio retrograde hacia finales de febrero te recomienda revisar rutinas y acuerdos antes de cargar con responsabilidades extra.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Febrero inicia con la Luna Llena del 1 poniendo luz sobre tu rumbo profesional o tu reputación. Puede ser un momento de reconocimiento, pero también una señal clara de que algo debe cambiar. Urano directo el 3 de febrero activa el área de relaciones para Escorpio, lo que puede traducirse en giros inesperados: una conversación que se acelera, una persona que cambia de postura, o una dinámica que ya no se puede sostener igual.

Con Mercurio entrando en Piscis el 6, tu creatividad y tu intuición se vuelven herramientas de poder. Este tránsito suele favorecer ideas, romance, y proyectos personales, pero también puede traer nostalgia. Venus en Piscis desde el 10 suaviza el corazón, ayuda a conectar con placer y a sanar tensiones afectivas. Saturno entrando en Aries el 14 vuelve el mes más práctico: te pide hábitos claros, disciplina con tu tiempo y orden con tu salud. El eclipse del 17 en Acuario toca hogar, familia o base emocional. Puede marcar un cierre o una decisión importante sobre dónde y con quién quieres construir estabilidad. Con el Sol en Piscis desde el 18, el final del mes te favorece a nivel emocional, pero Mercurio retrograde hacia finales de febrero aconseja evitar juegos de poder y priorizar claridad en mensajes y expectativas.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El mes empieza con la Luna Llena del 1 activando tu deseo de expansión, aprendizaje y movimiento. Puede ser un cierre de etapa mental: una creencia que cambias, un plan de viaje que se ajusta, o una conversación que te abre los ojos. Urano directo el 3 de febrero puede mover rutinas y trabajo, y para Sagitario eso se siente como cambios repentinos en horarios, tareas o energía física.

Mercurio en Piscis desde el 6 baja la velocidad mental. Al principio puede frustrarte porque tú funcionas mejor con claridad, pero este tránsito te invita a escuchar tu intuición y a atender temas emocionales o familiares que venías evitando. Venus en Piscis desde el 10 favorece armonía en casa, reconciliaciones y un clima más amable con los tuyos. Saturno en Aries desde el 14 te da estructura creativa: ayuda a tomar en serio un proyecto personal, el amor o una meta que requiere constancia. El eclipse del 17 en Acuario sacude comunicación, papeles, acuerdos y conversaciones clave. El final del mes, con Sol en Piscis y Mercurio retrograde hacia finales de febrero, es ideal para revisar planes y no prometer más de lo que realmente puedes sostener.

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Febrero empieza con la Luna Llena del 1 marcando decisiones sobre recursos compartidos, gastos, deudas o compromisos que implican responsabilidad. Es un mes que te pide realismo y planificación, y tú sabes hacerlo, pero igual se siente pesado si vienes cargando más de la cuenta. Urano directo el 3 de febrero puede traer sorpresas en amor o creatividad: algo cambia en un vínculo o una idea toma fuerza de manera inesperada.

Con Mercurio entrando en Piscis el 6, la comunicación se vuelve más emocional y menos directa. Para Capricornio, eso significa que conviene preguntar dos veces, confirmar, y no asumir. Venus en Piscis desde el 10 suaviza el trato con la gente cercana y favorece acuerdos si hay tacto. Saturno en Aries desde el 14 activa hogar y familia, y puede traer responsabilidades nuevas o una necesidad clara de poner límites en casa. El eclipse solar del 17 en Acuario toca dinero y valor personal: cómo cobras, cómo te valoras, y qué estás dispuesto a sostener. Con el Sol en Piscis desde el 18, el final del mes es bueno para conversaciones importantes, pero con Mercurio retrograde hacia finales de febrero es mejor revisar antes de firmar o comprometerte.

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Febrero es un mes bisagra para ti. La Luna Llena del 1 ilumina relaciones y acuerdos, y puede traer claridad sobre una pareja o una sociedad: lo que funciona y lo que no. Urano directo el 3 de febrero mueve temas de hogar, base emocional o cambios en la dinámica familiar. Puede sentirse como necesidad de libertad o como un ajuste en tu espacio.

Luego, Mercurio en Piscis desde el 6 y Venus en Piscis desde el 10 enfocan tu economía, autoestima y el valor que te das. Es buen momento para revisar gastos, prioridades y también para disfrutar más de lo simple. El gran evento llega con el eclipse solar del 17 de febrero en tu signo: es un reinicio. Marca un nuevo ciclo personal que no se queda en febrero, se despliega en los próximos meses. Puede ser cambio de identidad, rumbo, imagen o decisiones importantes que venías posponiendo. Saturno en Aries desde el 14 te ayuda a darle estructura a ese nuevo comienzo, especialmente en comunicación y planes concretos. Con el Sol en Piscis desde el 18, el final del mes pide no correr. Y cuando Mercurio retrograde hacia finales de febrero, tu mejor estrategia es ajustar, corregir y no forzar resultados inmediatos.

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Febrero se siente como un mes que te prepara para renacer, pero primero te pide ordenar lo emocional. La Luna Llena del 1 ilumina rutinas, salud y trabajo diario. Puede ser el momento de darte cuenta de que necesitas dormir mejor, cuidarte más, o reorganizar tu energía. Urano directo el 3 de febrero puede traer noticias o ideas inesperadas, como un cambio en la forma en que te comunicas o una conversación que te mueve por dentro.

Luego llega tu temporada fuerte. Mercurio entra en Piscis el 6, Venus entra en Piscis el 10, y el Sol entra en Piscis el 18. Eso te vuelve más magnético, más creativo y también más sensible. Es ideal para arte, amor, sanar heridas, reconectar con tu intuición, y acercarte a lo que te inspira. Saturno entra en Aries el 14 y te pide responsabilidad con el dinero y la energía: no todo se puede dar, no todo se puede salvar. El eclipse del 17 en Acuario activa tu mundo interno, cierres, duelos y liberaciones. Puede ser una despedida emocional o el final de un ciclo mental. El final del mes, con la conjunción Saturno-Neptuno el 20, te pide aterrizar sueños con estructura. Y con Mercurio retrograde hacia finales de febrero, tu mejor movimiento es no precipitarte, revisar planes y cuidar tu paz.

Para seguir el pulso de este mes, consulta también nuestros horóscopos diarios, donde cada día aporta matices clave a las predicciones de febrero. Aquí….