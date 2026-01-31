Grammy 2026: Bad Bunny y Kendrick Lamar dominan la antesala

La grammy 2026 gala se perfila como una de las más comentadas de los últimos años. Este domingo, la Academia de la Grabación celebrará la 68ª edición de los premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con una noche cargada de expectativas, récords en juego y figuras de primer nivel.

Kendrick Lamar llega como el artista más nominado, con nueve candidaturas. Le siguen Lady Gaga, el productor Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno. Mientras tanto, la estrella puertorriqueña Bad Bunny aspira a seis estatuillas, en una edición marcada por la diversidad de géneros y estilos.

Bad Bunny y el premio mayor

Aunque no es ajeno al reconocimiento académico, Bad Bunny afronta esta gala con un objetivo claro. Con su álbum Debí tirar más fotos, busca conquistar por primera vez el premio a álbum del año, un logro que se le escapó en 2023 con Un verano sin ti. Por eso, su presencia genera especial atención.

Además, su canción DtMF podría hacer historia. De ganar grabación del año, se convertiría en la primera canción en español en lograrlo. Asimismo, sería apenas la segunda interpretación en un idioma distinto al inglés en obtener ese galardón desde 1959.

De conseguir el triplete de grabación, canción y álbum del año, Bad Bunny se sumaría a un grupo exclusivo de solo ocho artistas. Todo esto ocurre, además, en una semana de alta exposición mediática por los eventos que rodean el Super Bowl.

Kendrick Lamar, cerca de un récord histórico

Por su parte, Kendrick Lamar podría escribir una página inédita en la historia del rap. Si gana al menos cuatro de las categorías en las que compite, superaría a Jay-Z como el rapero más premiado en los Grammy. Actualmente, Jay-Z suma 25 estatuillas, mientras que Lamar cuenta con 22.

Asimismo, Lamar podría igualar a Michael Jackson y Santana como los artistas con más premios ganados en una sola noche. Jackson logró ocho en 1984 y Santana repitió la hazaña en 2000. De este modo, la grammy 2026 gala podría quedar marcada por cifras históricas.

Regresos, actuaciones y homenajes

La gala también destacará por sus actuaciones. Justin Bieber regresará al escenario tras cuatro años de ausencia y podría interpretar temas de su álbum Swag. Además, Lady Gaga y Sabrina Carpenter actuarán por segundo año consecutivo, mientras que Bruno Mars y Pharrell Williams completan la lista.

Por otra parte, habrá un segmento especial de homenajes a artistas fallecidos. Reba McEntire, Lauryn Hill y Post Malone encabezarán ese momento, con tributos a figuras como Ozzy Osborne y Roberta Flack.

Una noche para definir tendencias

Finalmente, la grammy 2026 gala será presentada por Trevor Noah y se transmitirá en vivo este domingo por la tarde. Más allá de los premios, la ceremonia servirá para medir el pulso de la industria musical y confirmar hacia dónde se dirige el panorama global.