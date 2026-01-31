La serie del caribe beisbol arranca este sábado en Guadalajara con el enfrentamiento más esperado de la primera fase. El campeón dominicano Leones del Escogido se medirá ante los Charros de Jalisco, monarcas mexicanos, en un duelo que revive la final del torneo pasado y concentra la atención del arranque.

Además, el partido representa una revancha directa. En la final del año anterior, los Leones se impusieron por 1-0 en un juego cerrado que les permitió conquistar su quinto título caribeño. Por eso, el choque inicial no solo define posiciones tempranas, también pone en juego orgullo y memoria reciente.

Para este compromiso, el dirigente de los Charros, Benjamín Gil, confió la apertura a Manny Bañuelos. El lanzador tendrá la tarea de contener una ofensiva dominicana con nombres de peso. Entre ellos destacan el campocorto Erik González y los jardineros Junior Lake y Sócrates Brito, todos con experiencia en Grandes Ligas.

Guadalajara, sede a contrarreloj

México será sede de la serie del caribe beisbol por decimoctava ocasión. La designación llegó luego de que Venezuela no pudiera asumir la organización. En ese contexto, Guadalajara se preparó en apenas seis semanas para recibir el torneo y a los equipos participantes.

Además de Leones y Charros, competirán los Tomateros de Culiacán, los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y los Federales de Chiriquí de Panamá. La ciudad albergará todos los encuentros del campeonato, que se disputará bajo el formato de todos contra todos en su fase inicial.

Un formato que exige regularidad

La competencia comenzará con un sistema round robin. Posteriormente, los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales, programadas para el próximo viernes. De este modo, cada juego adquiere un peso decisivo desde el primer día.

Antes del choque entre los finalistas de 2025, los Tomateros enfrentarán a los Cangrejeros en el partido inaugural. Se trata de un duelo parejo, marcado por la calidad histórica de ambas novenas y por la profundidad de sus plantillas.

Historia y figuras del torneo

La serie del caribe beisbol se disputa desde 1949 y ha sido dominada históricamente por República Dominicana, con 23 títulos, cinco de ellos de los Leones. Puerto Rico suma 16 campeonatos, México nueve y Panamá dos. A lo largo de los años, el torneo contó con figuras legendarias como Sammy Sosa, Manny Ramírez, Roberto Alomar, Fernando Valenzuela y Rod Carew.

Finalmente, los Federales de Chiriquí competirán como invitados con un equipo que servirá de base para la selección panameña rumbo al próximo Clásico Mundial. Así, el torneo no solo define un campeón regional, también funciona como vitrina y preparación de alto nivel.