El cierre gobierno eeuu vuelve a escena tras una semana de fuerte tensión política en Washington. A partir de este sábado, el Gobierno federal se enfrenta a un cierre parcial que podría extenderse hasta el lunes, cuando la Cámara de Representantes tiene prevista la votación definitiva del acuerdo de financiación.

El Senado aprobó el paquete presupuestario este viernes con 71 votos a favor y 29 en contra. Sin embargo, la legislación no entrará en vigor antes de la medianoche, lo que activa un cierre técnico inmediato. Por eso, aunque existe un acuerdo, los tiempos legislativos impiden evitar la suspensión temporal de operaciones.

Además, el paquete aprobado incluye cinco proyectos de ley de asignaciones presupuestarias ordinarias y una medida provisional de dos semanas para el Departamento de Seguridad Nacional. Esta última fue uno de los puntos más conflictivos del debate, ya que amplía fondos para agencias migratorias en medio de fuertes críticas.

Un cierre breve pero inevitable

Dado que la Cámara de Representantes no votará hasta el lunes, varias agencias federales cerrarán de forma temporal. Entre ellas se encuentran el Pentágono y otras dependencias nacionales. Mientras tanto, el Comité de Reglas planea reunirse el domingo para preparar el debate y la votación final.

Sin embargo, el escenario no está completamente despejado. La aprobación requerirá una mayoría de dos tercios y un número significativo de votos demócratas. Por eso, el cierre gobierno eeuu dependerá de la capacidad de los líderes legislativos para sortear resistencias internas.

Objeciones desde ambos partidos

Por un lado, sectores conservadores de línea dura en la Cámara han advertido que votarán en contra de cualquier modificación introducida por el Senado. Por otro lado, algunos demócratas mantienen objeciones relacionadas con el financiamiento migratorio.

En ese sentido, legisladores demócratas exigieron condiciones específicas para respaldar el presupuesto. Entre ellas figuran el fin de patrullas migratorias itinerantes, normas más estrictas para allanamientos, la prohibición del uso de máscaras por agentes y la obligatoriedad de identificación visible y cámaras corporales.

Qué sigue en el proceso

Si la Cámara logra superar estas diferencias y aprueba el paquete el lunes, el proyecto será enviado al presidente Donald Trump para su ratificación. En ese momento, el cierre gubernamental llegaría a su fin.

Finalmente, aunque este tipo de cierres de fin de semana son comunes, el antecedente reciente pesa. El cierre de otoño de 2025 se prolongó por más de 43 días y marcó un récord histórico. En comparación, el actual cierre gobierno eeuu apunta a ser breve, aunque refleja una vez más la fragilidad del consenso presupuestario en el Congreso.