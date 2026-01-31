Lunay – Ojalá (Video Oficial)

Lunay lanza Ojalá, un video oficial que suena a esas ganas profundas de que algo bueno ocurra aunque el corazón no lo tenga claro. La canción mezcla ritmos urbanos con melodías suaves, creando un ambiente que oscila entre la esperanza y la nostalgia. En el visual, la producción acompaña esa vibra con escenas que se sienten íntimas y reflexivas, como si cada plano fuera una ventana a pensamientos que no se pueden contener. Ojalá se siente honesta: no es solo deseo, es la intención de querer algo con todas tus fuerzas.

Lunay lleva ese mensaje con estilo y sensibilidad, haciendo que este estreno se conecte con cualquiera que haya sentido ese empuje interno de “ojalá que funcione”.