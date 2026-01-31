Deportaciones argentina se convirtió en un nuevo eje de las conversaciones entre Washington y Buenos Aires. Estados Unidos y Argentina mantienen negociaciones avanzadas para cerrar un acuerdo que permitiría a la administración del presidente Donald Trump deportar a inmigrantes de terceros países hacia territorio argentino. La medida se inscribe dentro de la estrategia migratoria impulsada por la Casa Blanca.

Además, este tipo de acuerdos no es nuevo para el Gobierno estadounidense. En los últimos años, la administración Trump ha recurrido a convenios similares como una vía para cumplir su promesa de aplicar deportaciones masivas. Por eso, el entendimiento con Argentina aparece como una extensión de una política ya en marcha.

Según información revelada por medios estadounidenses, el acuerdo permitiría que ciudadanos extranjeros sean enviados a Argentina. Desde allí, se les ofrecería la posibilidad de regresar a sus países de origen. De este modo, Washington refuerza su mensaje disuasorio hacia quienes intentan cruzar de forma irregular la frontera estadounidense.

Un contexto marcado por tensiones migratorias

Las negociaciones avanzan en un momento delicado. La política migratoria de Trump enfrenta fuertes cuestionamientos tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra redadas migratorias en Minesota. Sin embargo, la administración insiste en endurecer su postura y ampliar los mecanismos de expulsión.

Además, uno de los objetivos centrales de este tipo de acuerdos es facilitar la repatriación de personas provenientes de países con los que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas limitadas. En otros casos, el problema radica en la dificultad para obtener documentos de viaje. Por eso, los países terceros se convierten en una alternativa operativa.

Precedentes en la región

Este esquema ya se aplicó con otros países de Centroamérica. Costa Rica, El Salvador y Panamá aceptaron recibir a personas deportadas desde Estados Unidos en acuerdos similares. Así, la política migratoria estadounidense ha ido construyendo una red de cooperación regional para gestionar expulsiones.

En ese contexto, deportaciones argentina representa un paso relevante. Para el presidente argentino Javier Milei, el acuerdo reforzaría los vínculos con Washington. Sin embargo, también podría generar tensiones en el plano interno, debido al impacto político y social de recibir migrantes deportados.

Finalmente, mientras las conversaciones continúan, el posible acuerdo refleja un alineamiento estratégico entre ambos gobiernos. Al mismo tiempo, deja abierta una discusión más amplia sobre el papel de Argentina en la política migratoria regional y las consecuencias de asumir ese rol.