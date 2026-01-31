Puebla resiste con diez hombres y frena a Toluca en el Clausura

Puebla toluca clausura dejó un empate trabajado y con sabor a hazaña defensiva. El Puebla, dirigido por el español Alberto Espigares, igualó sin goles ante el campeón Toluca en un partido marcado por la resistencia y el orden táctico. Además, el equipo poblano disputó 27 minutos con un hombre menos y aun así evitó que su rival tomara el liderato del torneo.

Desde el inicio de la cuarta jornada, Toluca asumió el control del balón. Sin embargo, Puebla mantuvo líneas compactas y redujo los espacios. Por eso, aunque los Diablos Rojos dominaron la posesión, generaron pocas opciones claras durante la primera mitad.

Antes del descanso llegó la jugada más clara del partido. En tiempo de reposición, Toluca contó con un penalti para abrir el marcador. No obstante, el guardameta Ricardo Gutiérrez se convirtió en figura al detener el disparo de Sebastián Córdova. De este modo, Puebla sostuvo el empate y ganó confianza para el complemento.

En la segunda parte, el equipo local estuvo cerca de sorprender. Sin embargo, el colombiano Édgar Guerra falló una definición clara con todo a favor. Poco después, el panorama se complicó aún más para Puebla. A los pocos minutos, el chileno Nicolás Díaz fue expulsado por juego violento y dejó a su equipo con diez hombres.

A partir de ese momento, Toluca adelantó líneas y buscó el triunfo con mayor insistencia. Mientras tanto, Puebla redobló esfuerzos en defensa y cerró espacios. Aunque el campeón pisó el área con frecuencia, careció de contundencia y sumó su segundo partido consecutivo sin anotar.

Con este resultado, Toluca se mantiene en el segundo lugar con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates, uno menos que el líder Guadalajara. Por su parte, Puebla suma cuatro unidades y se ubica en la decimotercera posición.

Además, la jornada continuará con varios duelos destacados. Más tarde, Pumas UNAM recibirá a Santos Laguna, mientras que Cruz Azul visitará a Juárez FC. Mañana, las Chivas de Guadalajara buscarán mantener paso perfecto ante San Luis. Asimismo, Tigres visitará al León, Tijuana enfrentará a Monterrey, Necaxa jugará ante América y Mazatlán se medirá con Atlas.

Finalmente, el domingo cerrará la fecha con el partido entre Pachuca y Querétaro. En ese contexto, puebla toluca clausura deja una muestra clara de que el orden defensivo también suma puntos en el torneo mexicano