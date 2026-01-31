Menu
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, habla en una rueda de prensa en la Cancillería de México, en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ José Méndez

México estados unidos diplomacia volvió al centro de la agenda bilateral tras una llamada telefónica entre el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La conversación sirvió para reiterar la disposición de ambos gobiernos a fortalecer la cooperación en temas de interés común.

Según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, el diálogo se realizó la tarde del viernes y permitió a ambas partes coincidir en la importancia de impulsar una colaboración más estrecha entre sus respectivas dependencias. Además, la cancillería destacó que existe voluntad política para avanzar en prioridades compartidas.

Por su parte, el Departamento de Estado confirmó la llamada a través de un comunicado oficial. En ese mensaje se indicó que Rubio abordó con De la Fuente el avance de temas vinculados a la seguridad regional y a la agenda bilateral. Sin embargo, no se detallaron los asuntos específicos discutidos durante la conversación.

El contexto de la llamada

La comunicación ocurre un día después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva relacionada con la imposición de aranceles adicionales. Dicha medida establece un mecanismo para aplicar tarifas a países que vendan o suministren petróleo a Cuba, de manera directa o indirecta.

Además, el decreto señala que el Departamento de Comercio evaluará si un país provee crudo o derivados a la isla. Posteriormente, el Departamento de Estado recomendará si corresponde imponer una tarifa adicional y en qué proporción. Este punto resulta relevante para México, que se convirtió a finales de 2025 en el principal proveedor de petróleo a Cuba.

La postura del Gobierno mexicano

Horas antes de la llamada, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su preocupación por el impacto de la medida estadounidense. Según afirmó, su Gobierno buscará distintas alternativas para apoyar al pueblo cubano. Asimismo, advirtió que el decreto podría desencadenar una crisis humanitaria con efectos en hospitales, alimentación y servicios básicos.

Por eso, Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a entablar contacto con Washington. El objetivo, explicó, es conocer con precisión los alcances del decreto y exponer el riesgo humanitario. Esta postura se alinea con la posición histórica de México de solidaridad con Cuba.

Un diálogo que se mantiene abierto

Mientras tanto, el contacto entre ambos gobiernos no se limita a esta llamada. Días antes, Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica de casi 40 minutos con Trump. Ese intercambio fue calificado como cordial y productivo por la parte mexicana.

Finalmente, la reciente llamada entre De la Fuente y Rubio refuerza la idea de que el canal diplomático sigue activo. En un contexto de decisiones sensibles, mexico estados unidos diplomacia aparece como una herramienta clave para manejar tensiones y buscar entendimientos.

