Mariah carey persona del año se convirtió en uno de los momentos más destacados de la antesala de los premios Grammy. La icónica cantante estadounidense fue reconocida por la Academia de la Grabación con el galardón Persona del Año, un honor que celebra tanto su trayectoria artística como su compromiso sostenido con causas sociales.

La distinción fue entregada durante una ceremonia celebrada en Los Ángeles, en el marco de la 68ª edición de los premios Grammy. Durante el evento, Mariah Carey agradeció el reconocimiento y destacó la importancia simbólica del premio. Además, subrayó que formar parte de una lista integrada por figuras legendarias representa uno de los hitos más profundos de su carrera.

Un reconocimiento que va más allá de la música

La Academia de la Grabación explicó que la elección de mariah carey persona del año responde a una influencia que trasciende los escenarios. Su impacto cultural, construido a lo largo de décadas, se combina con una labor filantrópica constante. Por eso, el reconocimiento busca destacar ambas dimensiones de su legado.

Theresa Wolters, directora ejecutiva de MusiCares, señaló que Carey ha sido una defensora activa de múltiples causas. En particular, se mencionó su apoyo a iniciativas de ayuda en casos de desastre, programas de empoderamiento juvenil y proyectos enfocados en personas que enfrentan barreras para acceder a oportunidades.

Una carrera marcada por récords

Desde su debut en 1990 con un álbum homónimo que lideró la lista Billboard 200 durante once semanas, Mariah Carey construyó una carrera excepcional. A lo largo de los años, acumuló cinco premios Grammy y más de treinta nominaciones. Asimismo, su voz se convirtió en una de las más reconocibles de la música popular.

Entre sus mayores hitos figura “All I Want for Christmas Is You”, canción que volvió a dominar la lista Billboard Hot 100 durante más de veinte semanas. De este modo, Carey alcanzó un récord histórico que ningún otro artista había logrado hasta entonces.

Filantropía y compromiso social

Además de su éxito comercial, mariah carey persona del año ha sido una figura activa en el ámbito solidario. Donó más de un millón de dólares al Fondo Aire Fresco, organización que ofrece experiencias de verano a niños de comunidades de bajos recursos. Asimismo, brindó apoyo a los afectados por el huracán Katrina y por la pandemia de covid-19.

Finalmente, el premio Persona del Año, creado en 1991, tiene un propósito adicional. La gala recauda fondos para los programas de MusiCares, que ofrecen servicios de salud, bienestar, recuperación de adicciones y ayuda de emergencia a profesionales de la música. En ese contexto, el reconocimiento a Mariah Carey refuerza la unión entre arte, impacto social y responsabilidad comunitaria.