Horóscopo del Domingo 1 de Febrero de 2026

Febrero comienza con una energía más introspectiva de lo habitual. El horóscopo 1 de febrero no empuja a hacer grandes movimientos, sino a observar con honestidad cómo quieres empezar el mes. Con el Sol en Acuario, sigue activa la necesidad de cambio, pero hoy se siente más interna, más relacionada con decisiones personales que con acciones visibles.

Este horóscopo 1 de febrero invita a empezar el mes con intención, no con prisa. Ajustar expectativas, ordenar prioridades y escuchar lo que realmente necesitas te prepara mejor que cualquier lista de objetivos apresurados.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

El día te pide bajar una marcha y observar antes de actuar. No todo requiere iniciativa inmediata. En lo personal, darte espacio para pensar aclara decisiones futuras. El domingo se vuelve más útil cuando no te presionas.

Afirmación: Me doy tiempo para decidir con claridad.

Números de la suerte: 6, 22, 39

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad que buscas comienza por pequeñas decisiones cotidianas. Hoy conviene enfocarte en lo que te da seguridad real. En lo personal, elegir calma fortalece tu ánimo. El domingo fluye cuando priorizas lo esencial.

Afirmación: Construyo estabilidad desde lo simple.

Números de la suerte: 4, 18, 34

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

La mente está activa, pero hoy no necesitas resolverlo todo. Observar patrones y tomar nota mental será suficiente. En lo personal, reducir estímulos te ayuda a ordenar ideas. El domingo se vuelve más claro cuando no te saturas.

Afirmación: Doy espacio a mis pensamientos sin apuro.

Números de la suerte: 11, 26, 41

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

El inicio del mes te invita a cuidar tu entorno emocional. Hoy conviene elegir con quién compartes tu tiempo. En lo personal, proteger tu tranquilidad te fortalece. El domingo se siente más reparador cuando te priorizas.

Afirmación: Protejo mi bienestar con firmeza.

Números de la suerte: 7, 21, 36

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las relaciones cercanas reflejan lo que necesitas ajustar en ti. Hoy conviene observar sin reaccionar. En lo personal, escuchar más de lo que hablas te aporta claridad. El domingo se ordena cuando eliges comprensión.

Afirmación: Escucho con atención y apertura.

Números de la suerte: 9, 24, 38

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

El inicio del mes pide organización mental más que acción. Hoy puedes revisar prioridades sin ejecutarlas todavía. En lo personal, bajar la exigencia te da alivio. El domingo se siente más liviano cuando simplificas.

Afirmación: Organizo mis prioridades con calma.

Números de la suerte: 8, 17, 32

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Buscar armonía hoy implica ser honesto contigo mismo. No todo necesita quedar perfecto. En lo personal, aceptar matices mejora tu equilibrio interno. El domingo fluye cuando sueltas expectativas rígidas.

Afirmación: Acepto lo que es sin forzarlo.

Números de la suerte: 14, 27, 42

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El día favorece la introspección sin dramatismo. Hoy puedes entender algo importante simplemente observando. En lo personal, confiar en tu percepción te fortalece. El domingo se vuelve claro cuando no te apresuras.

Afirmación: Confío en lo que percibo.

Números de la suerte: 3, 16, 35

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El comienzo del mes despierta ganas de cambio, pero sin urgencia. Hoy es suficiente con imaginar nuevas posibilidades. En lo personal, darte permiso para soñar te renueva. El domingo se disfruta cuando no te impones planes.

Afirmación: Me permito imaginar sin presión.

Números de la suerte: 12, 25, 40

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

El foco se traslada a temas materiales y seguridad a largo plazo. Hoy conviene pensar sin tomar decisiones definitivas. En lo personal, planear te da tranquilidad. El domingo se acomoda cuando miras hacia adelante con realismo.

Afirmación: Planifico con visión y calma.

Números de la suerte: 1, 22, 34

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Con el Sol en tu signo, el inicio del mes te invita a reafirmar quién eres y qué quieres cambiar. Hoy no hace falta actuar, solo reconocerlo. En lo personal, respetar tu proceso te da confianza. El domingo fluye cuando te escuchas.

Afirmación: Honro mi proceso personal.

Números de la suerte: 10, 28, 43

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Febrero comienza con una sensibilidad más fina. Hoy puedes captar detalles que otros pasan por alto. En lo personal, cuidar tu energía te ayuda a empezar el mes con mayor claridad. El domingo se vuelve más suave cuando eliges paz.

Afirmación: Empiezo el mes cuidando mi energía.

Números de la suerte: 5, 19, 31