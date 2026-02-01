Los palitos de mozzarella no necesitan contexto sofisticado para funcionar. Son directos, reconocibles y cumplen una promesa muy clara. Crujido al primer mordisco, queso fundido después. Aparecieron en cocinas y menús informales, pero se quedaron porque entienden algo básico. La textura importa tanto como el sabor.

Este es un plato pensado para compartirse, servirse caliente y comerse sin pausas largas. No admite distracciones ni versiones apresuradas. Si el empanizado no está bien hecho o el aceite no está a la temperatura correcta, el resultado falla. Cuando todo encaja, desaparecen rápido del plato.

Ingredientes

400 g de queso mozzarella en bloque

2 huevos

120 g de harina de trigo

150 g de pan rallado

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Aceite vegetal para freír

Preparación

Corta la mozzarella en tiras gruesas y uniformes. Coloca la harina en un plato, los huevos batidos en otro y el pan rallado en un tercero. Pasa cada palito primero por la harina, luego por el huevo y finalmente por el pan rallado, presionando bien. Repite el paso de huevo y pan rallado para un empanizado más firme. Lleva los palitos empanizados al congelador durante al menos 30 minutos. Calienta abundante aceite en una sartén a fuego medio alto. Fríe los palitos en tandas pequeñas hasta que estén dorados, girándolos una sola vez. Retira y escurre sobre papel absorbente. Sirve de inmediato.

Consejos útiles

El congelado es clave. Evita que el queso se escape durante la fritura.

Usa mozzarella firme, no fresca. La de alta humedad no funciona bien aquí.

No sobrecargues la sartén. El aceite debe mantenerse caliente.

Acompaña con una salsa sencilla de tomate o consúmelos solos.

Los palitos de mozzarella se disfrutan mejor recién hechos, cuando el queso todavía se estira y el empanizado conserva su textura. No buscan reinventarse ni sorprender. Hacen exactamente lo que prometen, y eso, en la cocina, sigue siendo una virtud.