Palitos de mozzarella, crujido inmediato y queso que se estira sin esfuerzo

© Igor Dutina | Dreamstime.com

Los palitos de mozzarella no necesitan contexto sofisticado para funcionar. Son directos, reconocibles y cumplen una promesa muy clara. Crujido al primer mordisco, queso fundido después. Aparecieron en cocinas y menús informales, pero se quedaron porque entienden algo básico. La textura importa tanto como el sabor.

Este es un plato pensado para compartirse, servirse caliente y comerse sin pausas largas. No admite distracciones ni versiones apresuradas. Si el empanizado no está bien hecho o el aceite no está a la temperatura correcta, el resultado falla. Cuando todo encaja, desaparecen rápido del plato.

Ingredientes

  • 400 g de queso mozzarella en bloque
  • 2 huevos
  • 120 g de harina de trigo
  • 150 g de pan rallado
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Aceite vegetal para freír

Preparación

  1. Corta la mozzarella en tiras gruesas y uniformes.
  2. Coloca la harina en un plato, los huevos batidos en otro y el pan rallado en un tercero.
  3. Pasa cada palito primero por la harina, luego por el huevo y finalmente por el pan rallado, presionando bien.
  4. Repite el paso de huevo y pan rallado para un empanizado más firme.
  5. Lleva los palitos empanizados al congelador durante al menos 30 minutos.
  6. Calienta abundante aceite en una sartén a fuego medio alto.
  7. Fríe los palitos en tandas pequeñas hasta que estén dorados, girándolos una sola vez.
  8. Retira y escurre sobre papel absorbente. Sirve de inmediato.

Consejos útiles

  • El congelado es clave. Evita que el queso se escape durante la fritura.
  • Usa mozzarella firme, no fresca. La de alta humedad no funciona bien aquí.
  • No sobrecargues la sartén. El aceite debe mantenerse caliente.
  • Acompaña con una salsa sencilla de tomate o consúmelos solos.

Los palitos de mozzarella se disfrutan mejor recién hechos, cuando el queso todavía se estira y el empanizado conserva su textura. No buscan reinventarse ni sorprender. Hacen exactamente lo que prometen, y eso, en la cocina, sigue siendo una virtud.

El Especialito

