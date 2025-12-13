El sábado 13 de diciembre, la energía cambia drásticamente con el ingreso de la Luna en Cáncer. Este tránsito nos invita a la introspección, la conexión con las emociones, el hogar y la familia. Es un día ideal para el autocuidado, la sanación y la búsqueda de paz interior. Las conversaciones profundas y la necesidad de afrontar temas pendientes serán la tónica. La energía de Saturno en Capricornio (cercana al fin del tránsito) todavía exige que miremos las estructuras que nos han limitado para liberarnos de ellas.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Con la Luna entrando en Cáncer, tu necesidad de refugio y conexión emocional es alta. Es un día para disfrutar de la naturaleza y compartir tus sentimientos con amigos o pareja. Busca relajarte y liberarte del estrés acumulado. Te sentirás purificado y en paz. La suerte en el amor está de tu lado

Afirmación: “La paz y la naturaleza me purifican, y el amor me sonríe con claridad.

Acontecimiento Astrológico: Luna en Cáncer (Hogar y emociones). Este tránsito te enfoca en la nutrición emocional, el refugio y la sanación de los conflictos internos.

Números de la Suerte: 1, 7, 10.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Después de un período de fuertes emociones, hoy tienes todo a tu favor para retomar la normalidad en tus relaciones sentimentales. La estabilidad lunar te ayuda a anclarte en el presente. Es el momento de dejar atrás el drama y disfrutar de la calma.

Afirmación: “Dejo atrás las emociones intensas y retomo la estabilidad en mis relaciones.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Cáncer (Estabilidad emocional). La influencia nutricia de la Luna en un signo de agua te ayuda a procesar las emociones pasadas y a buscar la seguridad afectiva.

Números de la Suerte: 4, 6, 20.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

El ambiente es propicio para iniciar acercamientos románticos. Comienza una etapa alegre y positiva, centrada en las relaciones íntimas y con menos preocupaciones materiales. Usa tu encanto y tu palabra para conectar profundamente.

Afirmación: “Mi comunicación es sincera y atraigo conexiones íntimas y alegres.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Cáncer (Emociones profundas y valores). Este tránsito, aunque de agua, te ayuda a anclar tus conversaciones en sentimientos genuinos, favoreciendo el romance.

Números de la Suerte: 3, 5, 21.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Con la Luna en tu signo, tu capacidad intelectual está en su mejor momento. Las ideas fluirán constantemente, pero sé metódico. La clave es organizar este caudal de imaginación para que se convierta en algo productivo, no en un simple torrente de pensamientos.

Afirmación: “Mi mente está organizada, y mi creatividad fluye de manera metódica y productiva.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en tu signo. Este es tu día de poder. La energía emocional está alta, potenciando tu creatividad y tu mente.

Números de la Suerte: 2, 10, 18.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Algo que te ha estado preocupando inconscientemente saldrá a la luz. Es el momento de afrontar con decisión una conversación con personas que sientes que están condicionando tu vida más de lo debido. Libérate de estas ataduras mentales.

Afirmación: “Enfrento la verdad con valentía y libero mi vida de cualquier condicionamiento externo.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Cáncer (El inconsciente y la reclusión). Este tránsito activa tu necesidad de sanar temas internos y enfrentar lo que está oculto.

Números de la Suerte: 1, 7, 19.

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Es el momento de plantar cara a las adversidades. Verás la luz al final del túnel de dificultades y comenzarás a construir las bases para tus futuros éxitos profesionales. La presión de un ciclo difícil termina, y la reconstrucción comienza.

Afirmación: “La adversidad me fortalece, y construyo mis nuevos éxitos con visión y resiliencia.”

Acontecimiento Astrológico: Trígono de Saturno (Fin de un ciclo difícil) a tu signo. La finalización de la energía tensa te da la oportunidad de reconstruir estructuras sólidas.

Números de la Suerte: 6, 9, 16.

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Necesitas moderar tus impulsos y abordar los problemas con calma. En el amor, el respeto y las formas deben primar sobre la alteración. Si no puedes mantener la calma, la soledad será tu mejor opción para evitar daños.

Afirmación:“Abordo los desafíos con calma, y el respeto es el fundamento de mis relaciones.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Cáncer (Sensibilidad emocional) en Cuadratura a Venus en Libra. Esta tensión genera un conflicto entre la necesidad de armonía (Venus) y la intensidad emocional (Luna), exigiendo autocontrol.

Números de la Suerte: 6, 7, 11.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Estás cerrando una etapa importante de evolución. Te mantendrás firme en tu posición, que has ganado con esfuerzo y sacrificio. La disciplina es tu clave para el éxito continuo. Confirma tu compromiso con tus responsabilidades.

Afirmación: “Mi disciplina me mantiene en la posición que merezco y mi evolución es constante.”

Acontecimiento Astrológico: Plutón en Capricornio (Co-regente) en el sector de las estructuras. Este tránsito favorece la consolidación de tu poder y la recompensa por la disciplina.

Números de la Suerte: 4, 13, 18.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Necesitas recurrir a tu fuerza de voluntad para retomar el ejercicio. Si sigues postergándolo, el esfuerzo será doble. La actividad física es crucial para tu bienestar. No dejes pasar el día sin moverte.

Afirmación: “Mi fuerza de voluntad me impulsa al movimiento, priorizando mi bienestar físico.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Sagitario. La energía de tu regente te da el impulso, pero debes usarlo para la acción física y no solo para la expansión mental.

Números de la Suerte: 3, 14, 27

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Necesitas desconectar del trabajo. Si todo te irrita, es señal de que necesitas planificar unas vacaciones o una escapada. Mímate para sentirte mejor por dentro y por fuera. El descanso no es un lujo, es una necesidad.



Afirmación:“Honro mi necesidad de descanso, nutriendo mi mente y cuerpo para una renovación total.”

Acontecimiento Astrológico: Marte en tu signo (Exceso de acción). La sobrecarga de Marte indica la necesidad urgente de hacer una pausa y cuidar de ti mismo.

Números de la Suerte: 8, 10, 17.

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Las tensiones con algunos amigos están empeorando, y sientes que ya no hay ganas de mejorar la relación. Esta situación afectará tu relación de pareja. Es fundamental que tomes en serio la opinión de tu amado/a sobre este asunto.



Afirmación: “Valoro la opinión de mi pareja y establezco límites en mis relaciones sociales.”

Acontecimiento Astrológico:Saturno en Acuario (Regente tradicional) en aspecto tenso con la Luna en Cáncer. Esto genera fricción entre tus círculos sociales y tu vida íntima/emocional, exigiendo límites y decisiones.

Números de la Suerte: 2, 4, 11.

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Ante un imprevisto, sentirás el apoyo incondicional de tu familia. Ellos pondrán toda su confianza en ti. Además, los verdaderos amigos se harán presentes en el momento justo, confirmando su lealtad..

Afirmación: “Estoy rodeado de amor incondicional y de amigos que son mi apoyo más firme.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Cáncer (Familia y apoyo emocional). Este tránsito lunar te asegura el apoyo y la protección de tu círculo más cercano.

Números de la Suerte: 9, 15, 27.