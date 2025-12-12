El cantante puertorriqueño Papo Rosario, una de las voces emblemáticas de El Gran Combo de Puerto Rico durante casi cuatro décadas, falleció este viernes a los 78 años por complicaciones de salud, apenas seis días después de la muerte de Rafael Ithier, fundador y exdirector musical de la legendaria orquesta salsera.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Facebook de Luis Antonio Rosario Concepción, nombre de pila del artista, en el que su familia informó que “ha partido a continuar su baile en el cielo”.

“Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón”, expresó el mensaje, firmado por su esposa Ernie, sus hijos y demás familiares. También agradecieron las muestras de cariño recibidas y pidieron respeto y privacidad para afrontar el duelo.

Una vida dedicada a la salsa

Nacido el 4 de abril de 1947, Papo Rosario inició su carrera musical siendo adolescente, cuando aún estudiaba en la Central High School de Santurce, en San Juan, como integrante de la orquesta El Conjunto Alegre.

Posteriormente formó parte de reconocidas agrupaciones como la orquesta de Willie Rosario, Tempo 74 y Continental Sextet, antes de integrarse a El Gran Combo de Puerto Rico el 26 de enero de 1980, en sustitución del coreógrafo Mike Ramos.

Durante 38 años, Rosario fue una pieza clave del grupo, formando junto a Charlie Aponte y Jerry Rivas uno de los tríos vocales más sólidos y recordados de la salsa caribeña. Tras su salida, Rivas quedó como el único de los tres que permanece activo en la orquesta.

Su salida y problemas de salud

Papo Rosario se retiró de El Gran Combo en 2017 debido a un padecimiento crónico en la espalda que requirió cirugía ese mismo año. Más adelante, se informó que también enfrentaba una enfermedad oncológica. Su salida oficial de la agrupación se concretó en 2019.

Tras conocerse su fallecimiento, numerosas figuras del ámbito musical expresaron su pesar. El cantante Johnny Rivera destacó el legado del artista y su impacto en la música tropical.

“Gracias por tantos años de música, alegría y orgullo para Puerto Rico y el mundo. Tu voz y tu legado vivirán por siempre”, escribió Rivera en un mensaje de condolencias.

La muerte de Rosario ocurre en un momento especialmente sensible para la familia de El Gran Combo, luego del fallecimiento de Rafael Ithier el pasado 6 de diciembre, a los 99 años. Ithier fue uno de los fundadores de la agrupación en 1962 y una figura central en la historia de la salsa.