La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no tiene previsto viajar a España ni realizar una gira por Europa tras su estancia en Oslo, ya que su prioridad inmediata es planificar su regreso a Venezuela lo antes posible, según confirmaron a EFE fuentes cercanas a la exdiputada.

“No hay ningún plan para ir a España. Ella lo que está haciendo ahora es su plan de regreso a Venezuela”, señalaron las fuentes, que también descartaron visitas a otros países europeos.

Desde su entorno político en España confirmaron igualmente que no existe constancia de un posible paso por el país antes de su retorno a Venezuela, un regreso que prevén “con riesgos”.

“Los movimientos que ella haga se anunciarán en su momento y serán de bastante reserva y discreción, por lo que representa su figura”, añadieron fuentes cercanas a Machado en España.

Un regreso prioritario pese a los riesgos

María Corina Machado llegó a Oslo en la madrugada del jueves tras un viaje complejo desde Venezuela, donde permanece en la clandestinidad. La líder opositora aseguró que era su deber llegar a la capital noruega, aunque fuera después de la ceremonia oficial, para recoger el Premio Nobel de la Paz y llevarlo simbólicamente de vuelta al pueblo venezolano.

En este contexto, Machado reiteró su intención de regresar “pronto” a Venezuela, una idea confirmada nuevamente este viernes por fuentes cercanas en Oslo.

Aunque no existe una fecha definida ni detalles concretos sobre cómo se producirá el regreso, la opositora subrayó que este se llevará a cabo “cuando se den las condiciones propicias” para su seguridad, independientemente de que Nicolás Maduro continúe o no en el poder.

Tampoco está claro si Estados Unidos volverá a brindarle apoyo logístico, como ocurrió durante su traslado a Noruega.

Agenda intensa en Oslo antes del retorno

Durante su estancia en la capital noruega, Machado ha mantenido una agenda intensa. Además de reencontrarse brevemente con familiares y amigos, la líder opositora ha indicado que aprovechará su tiempo fuera de Venezuela para acudir al médico y sostener reuniones estratégicas “muy útiles” antes de su regreso.

El jueves visitó el Parlamento noruego y se reunió con el primer ministro, Jonas Gahr Støre, además de inaugurar oficialmente una exposición dedicada a su lucha por la democracia y la libertad en Venezuela.

Este viernes, Machado fue recibida en audiencia por los reyes de Noruega y mantuvo nuevos encuentros con representantes políticos e institucionales.