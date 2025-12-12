La Casa Blanca aseguró este jueves que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le preocupa la relación entre el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, luego de que ambos líderes sostuvieran una llamada telefónica para reafirmar la solidez de sus vínculos bilaterales.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, restó importancia al contacto entre Caracas y Moscú durante una rueda de prensa celebrada en la sede del Ejecutivo estadounidense.

“No creo que eso preocupe en absoluto al presidente. Dejaré que él hable sobre ello”, respondió Leavitt al ser consultada por periodistas.

La portavoz también descartó que Trump haya conversado con Putin después de la llamada entre el líder ruso y Maduro.

Apoyo explícito de Moscú a Caracas

El contacto telefónico entre Maduro y Putin se produjo este jueves y, según informó el Gobierno venezolano, el presidente ruso expresó de manera “firme y categórica” su respaldo al mandatario venezolano.

De acuerdo con Caracas, Putin manifestó su apoyo a los “esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social” en Venezuela.

El Kremlin, por su parte, señaló que el jefe de Estado ruso “reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa”.

Contexto de tensión con Estados Unidos

La conversación entre ambos líderes ocurre en un momento de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, después de que Washington interceptara recientemente un buque petrolero frente a las costas venezolanas.

Este episodio coincide con la intensificación de la campaña militar del Ejército estadounidense en aguas del Caribe, justificada por la Casa Blanca como parte de la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia de presión que busca propiciar un cambio de régimen en el país sudamericano.