La presencia de Kylian Mbappé en el partido del domingo entre el Real Madrid y el Alavés continúa en el aire, debido a las molestias en la rodilla izquierda que ya le impidieron jugar el miércoles frente al Manchester City en la Liga de Campeones.

Según confirmaron fuentes del club, el delantero francés no se entrenó sobre el césped este viernes en la primera sesión del equipo blanco para preparar el encuentro de LaLiga en Vitoria. Mbappé realizó trabajo específico al margen del grupo y su disponibilidad dependerá de la evolución de sus sensaciones en las próximas horas.

En el Real Madrid existe cautela con el estado físico del atacante, que está siendo tratado con especial cuidado para evitar cualquier riesgo que pueda agravar la dolencia. El cuerpo técnico no forzará su regreso si no está en plenas condiciones.

Un jugador clave en un momento delicado

La posible ausencia de Mbappé adquiere mayor relevancia por el contexto deportivo del equipo. El francés ha sido determinante esta temporada, con 25 goles de los 45 que ha marcado el conjunto dirigido por Xabi Alonso, cifras que lo convierten en el principal referente ofensivo del equipo.

El Real Madrid atraviesa además una racha negativa de resultados, con solo dos victorias en los últimos ocho partidos, una dinámica que ha incrementado la presión sobre el técnico vasco. En este escenario, contar o no con Mbappé puede marcar una diferencia clave en Mendizorroza.

Una lista extensa de bajas

El encuentro ante el Alavés llega también condicionado por un importante número de ausencias. Xabi Alonso no podrá contar por lesión con Dani Carvajal, Éder Militao, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ni David Alaba.

A estas bajas se suman las ausencias por sanción de Fran García, Endrick y Álvaro Carreras, lo que reduce notablemente las opciones del técnico en varias líneas del campo.

El Real Madrid visitará al Alavés este domingo a las 21:00 horas (CET), con la incógnita de si Mbappé podrá finalmente liderar al equipo en un partido clave para frenar la mala dinámica y recuperar confianza.