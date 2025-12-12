Menu
Home/Deportes/Mbappé sigue en duda para el partido del Real Madrid ante el Alavés

Mbappé sigue en duda para el partido del Real Madrid ante el Alavés

Facebook
Twitter
Pinterest
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé. EFE/Sergio Pérez

La presencia de Kylian Mbappé en el partido del domingo entre el Real Madrid y el Alavés continúa en el aire, debido a las molestias en la rodilla izquierda que ya le impidieron jugar el miércoles frente al Manchester City en la Liga de Campeones.

Según confirmaron fuentes del club, el delantero francés no se entrenó sobre el césped este viernes en la primera sesión del equipo blanco para preparar el encuentro de LaLiga en Vitoria. Mbappé realizó trabajo específico al margen del grupo y su disponibilidad dependerá de la evolución de sus sensaciones en las próximas horas.

En el Real Madrid existe cautela con el estado físico del atacante, que está siendo tratado con especial cuidado para evitar cualquier riesgo que pueda agravar la dolencia. El cuerpo técnico no forzará su regreso si no está en plenas condiciones.

Un jugador clave en un momento delicado

La posible ausencia de Mbappé adquiere mayor relevancia por el contexto deportivo del equipo. El francés ha sido determinante esta temporada, con 25 goles de los 45 que ha marcado el conjunto dirigido por Xabi Alonso, cifras que lo convierten en el principal referente ofensivo del equipo.

El Real Madrid atraviesa además una racha negativa de resultados, con solo dos victorias en los últimos ocho partidos, una dinámica que ha incrementado la presión sobre el técnico vasco. En este escenario, contar o no con Mbappé puede marcar una diferencia clave en Mendizorroza.

Una lista extensa de bajas

El encuentro ante el Alavés llega también condicionado por un importante número de ausencias. Xabi Alonso no podrá contar por lesión con Dani Carvajal, Éder Militao, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ni David Alaba.

A estas bajas se suman las ausencias por sanción de Fran García, Endrick y Álvaro Carreras, lo que reduce notablemente las opciones del técnico en varias líneas del campo.

El Real Madrid visitará al Alavés este domingo a las 21:00 horas (CET), con la incógnita de si Mbappé podrá finalmente liderar al equipo en un partido clave para frenar la mala dinámica y recuperar confianza.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Deportes
Calcuta inaugurará una estatua gigante de Lionel Messi durante su visita a la India
December 12, 8:00 AM
By
Deportes
Spurs Lakers NBA Cup: San Antonio sorprende en Los Ángeles y avanza a semifinales
December 11, 10:00 AM
By
Deportes
La crisis del Real Madrid se agrava tras otra derrota en un gran escenario
December 11, 9:00 AM
By
Deportes
Inter Miami Medellín: Messi encabezará el amistoso ante Atlético Nacional en enero de 2026
December 10, 10:00 PM
By
Deportes
Los Knicks arrasan a los Raptors y avanzan a semifinales de la Copa de la NBA
December 10, 9:00 AM
By
Deportes
La NFL regresará a Alemania en 2026 y 2028 con nuevos partidos en Múnich
December 10, 8:00 AM
By
Deportes
Carlos Alcaraz triunfa en el “Miami Invitational'” y se impone en un superdesempate ante João Fonseca
December 9, 9:00 AM
By
Deportes
Los Chiefs de Kansas City enfrentan el final de su dinastía en una temporada al borde del colapso
December 9, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *