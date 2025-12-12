Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este viernes que el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego no pueda ser detenido nuevamente de forma inmediata, tras haber sido liberado de un centro migratorio en Pensilvania luego de una deportación irregular a El Salvador.

Paula Xinis, jueza federal del estado de Maryland, emitió una orden de urgencia que prohíbe su rearresto por un periodo “breve”, según explicó a la prensa uno de sus abogados, Simon Sandoval-Moshenberg, a las afueras de un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, donde Ábrego había sido citado.

La decisión llega un día después de que la misma magistrada ordenara su liberación inmediata al considerar que su detención se produjo “sin autoridad legal”.

Temor a un nuevo arresto

El abogado explicó que, tras recuperar la libertad, solicitaron una protección temporal al tribunal al temer que Ábrego fuera detenido nuevamente, como ocurrió anteriormente cuando fue liberado por un juez en Tennessee y posteriormente arrestado otra vez por ICE.

“Nos pareció terrible, como un déjà vu. Pensamos que simplemente lo liberaban para volver a arrestarlo cruelmente”, afirmó Sandoval-Moshenberg.

Antes de ingresar al centro migratorio, Ábrego habló brevemente con los medios y aseguró que acudía “como un hombre libre”.

“Quiero que me recuerden así, con la cabeza bien alta”, dijo. Añadió que, pese a las acciones del Gobierno, sigue creyendo que Estados Unidos es “un país de leyes y de justicia”.

Situación legal aún abierta

Aunque actualmente no se encuentra bajo custodia migratoria, Ábrego continúa sujeto a la libertad provisional impuesta por un juez de Tennessee, mientras enfrenta un proceso judicial por presunto tráfico de personas.

Su abogado denunció que el salvadoreño está siendo víctima de una “campaña de persecución” y pidió que haya consecuencias para la Administración del presidente Donald Trump.

Ante la posibilidad de que el Gobierno intente deportarlo a un tercer país africano con el que no tiene vínculos, Sandoval-Moshenberg indicó que su cliente cuenta con varias alternativas.

“Costa Rica le ha ofrecido estatus de refugiado. Él puede aceptarlo o seguir luchando por el asilo en Estados Unidos. No sabemos aún cuáles serán sus próximos pasos, ni los del Gobierno”, señaló.

Un caso emblemático

Kilmar Ábrego, de 30 años, es un ciudadano salvadoreño que reside en Maryland. Ingresó de forma irregular a Estados Unidos cuando era adolescente y tiene esposa e hijos con ciudadanía estadounidense.

En 2019, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador debido al riesgo que enfrentaba por parte de una pandilla. A pesar de esa orden, fue expulsado del país durante la Administración Trump, lo que llevó a un tribunal a ordenar su regreso.

Su caso se ha convertido en un símbolo para organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que denuncian abusos y violaciones al debido proceso en las políticas migratorias del actual Gobierno.