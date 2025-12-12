La ciudad india de Calcuta inaugurará este sábado una estatua de más de 20 metros de altura dedicada a Lionel Messi, una obra que las autoridades locales describen como la más alta del mundo en honor al futbolista argentino y que coincide con su esperada visita al país asiático.

La escultura, construida en hierro y ubicada en el barrio de Lake Town, representa a Messi levantando la Copa del Mundo obtenida por Argentina en el Mundial de Catar 2022. Según informaron sus creadores, la obra fue levantada en un plazo aproximado de 40 días y aún se encuentra en su fase final de acabados.

Un homenaje en medio del “GOAT Tour”

La inauguración de la estatua marca el inicio de la gira denominada GOAT Tour, con la que Messi recorrerá durante tres días varias ciudades de la India. El itinerario incluye paradas en Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, según el programa preliminar difundido por los organizadores.

El ministro del estado de Bengala Occidental, Sujit Bose, quien además preside el Sree Bhumi Sporting Club, explicó que no existe otra estatua dedicada a Messi con dimensiones similares.

“Esta es una estatua de 70 pies. No hay otra de Messi tan grande. La construimos en 40 días”, declaró Bose a medios locales.

El mismo club ha impulsado en el pasado homenajes a otras leyendas del fútbol que han visitado Calcuta, entre ellas Diego Armando Maradona, Ronaldinho y el guardameta argentino Emiliano Martínez.

Inauguración virtual por motivos de seguridad

Aunque la inauguración coincidirá con la presencia de Messi en la India, el futbolista no acudirá físicamente al lugar de la estatua. Los organizadores explicaron que el acto se realizará de manera virtual debido a razones de seguridad y control del orden público.

Aun así, la figura del campeón del mundo estará presente simbólicamente durante el evento, que busca rendir tributo a la enorme base de seguidores que Messi tiene en Bengala Occidental, una región con una arraigada tradición futbolística.

Un fenómeno de devoción futbolera

El apoyo a Lionel Messi y a la selección argentina es especialmente fuerte en esta zona del este de la India, así como en el vecino Bangladés. En ambas regiones, los partidos de Argentina suelen congregar a miles de aficionados y generan celebraciones masivas, incluso en competiciones disputadas al otro lado del mundo.

Durante su paso por el país, Messi también participará en un partido de celebridades en Hyderabad, asistirá a un evento benéfico en Bombay y mantendrá encuentros con autoridades y jóvenes futbolistas en distintas ciudades, reforzando su vínculo con una de las aficiones más fervorosas del fútbol mundial.