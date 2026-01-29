Cuando se habla de grandes cuerpos de agua, la mayoría piensa en océanos. Sin embargo, existe un lago tan vasto que se comporta como un mar interior. El lago de agua dulce más grande del mundo es el Lago Superior, una extensión de agua tan inmensa que desafía la percepción humana y redefine lo que significa la palabra “lago”.

Ubicado entre Estados Unidos y Canadá, el Lago Superior forma parte del sistema de los Grandes Lagos. Su superficie cubre más de 82.000 kilómetros cuadrados, una extensión mayor que países enteros. Si se colocara sobre un mapa de Europa, cubriría regiones completas. Su profundidad máxima supera los 400 metros y contiene alrededor del 10 por ciento del agua dulce superficial del planeta.

El lago de agua dulce más grande del mundo no solo impresiona por su tamaño, sino por su comportamiento. Genera olas de varios metros, tormentas repentinas y corrientes peligrosas. Marineros y científicos coinciden en que navegarlo puede ser tan desafiante como enfrentarse al océano abierto. De hecho, cientos de barcos se han hundido en sus aguas a lo largo de la historia, preservados por el frío extremo que ralentiza la descomposición.

Su origen se remonta a la última glaciación, cuando enormes masas de hielo excavaron la cuenca que hoy ocupa. Al retirarse, dejaron un reservorio colosal que continúa alimentándose de ríos y precipitaciones. El agua del Lago Superior es tan fría que una gota puede tardar más de 190 años en recorrerlo completamente antes de salir por su sistema natural de drenaje.

Las comunidades indígenas conocían su magnitud mucho antes de la llegada europea. Para los pueblos originarios, era un ser vivo con espíritu propio. Ese respeto sigue vigente entre quienes habitan sus costas. El lago de agua dulce más grande del mundo regula el clima regional, modera temperaturas extremas y sostiene ecosistemas complejos que dependen de su estabilidad.

A pesar de su tamaño, el Lago Superior es vulnerable. El cambio climático está alterando sus ciclos de congelación, evaporación y nivel del agua. Lo que parece eterno no lo es. Su inmensidad puede ocultar su fragilidad.

Mirar el Lago Superior desde la orilla no es ver un lago. Es enfrentarse a una masa de agua que se extiende hasta el horizonte, sin límites visibles. Un recordatorio de que la naturaleza aún tiene la capacidad de parecer infinita, incluso cuando está encerrada entre continentes.