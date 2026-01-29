El salsero de origen puertorriqueño Marc Anthony y su esposa, la exreina de belleza paraguaya Nadia Ferreira, anunciaron este miércoles que están esperando a su segundo hijo en común.

La pareja compartió la noticia a través de su cuenta conjunta de Instagram, donde publicaron un mensaje breve pero significativo en el que adelantaron que su hijo mayor, Marco, pronto tendrá un nuevo rol en la familia. “Marquito va a ser hermano mayor”, escribieron junto a la imagen del anuncio.

La noticia coincide con el tercer aniversario de matrimonio de la pareja, que contrajo nupcias en 2023 en una ceremonia celebrada en Miami rodeada de familiares, amigos cercanos y figuras del entretenimiento.

Con este nuevo embarazo, el bebé se convertirá en el octavo hijo de Marc Anthony, uno de los artistas más influyentes de la música latina. El intérprete de éxitos como Valió la pena y Vivir mi vida ha formado una familia numerosa a lo largo de distintas etapas de su vida personal.

Anthony fue esposo de la ex Miss Universo Dayanara Torres, con quien tuvo a Cristian y Ryan; de la cantante y actriz Jennifer López, madre de los gemelos Emme y Max; y de la modelo venezolana Shannon De Lima. Además, es padre de Arianna, fruto de su relación con Debbi Rosado, una expolicía con la que no llegó a casarse.

Durante esa misma relación, el artista también adoptó a Alex, hijo previo de Rosado, a quien ha reconocido públicamente como parte de su familia.

Marc Anthony y Nadia Ferreira se convirtieron en padres por primera vez en junio de 2023, pocos meses después de su boda. Desde entonces, han compartido de forma puntual momentos familiares, manteniendo en general un perfil reservado respecto a su vida privada.

El anuncio ha generado numerosas reacciones entre seguidores y figuras del mundo del espectáculo, que han felicitado a la pareja por la llegada de un nuevo integrante a la familia.