La banda mexicana Maná ha hecho historia en Los Ángeles al alcanzar 44 conciertos en distintos escenarios de la ciudad, superando así el récord que hasta ahora ostentaba Bruce Springsteen, quien acumulaba 42 presentaciones en la metrópolis californiana.

Este fin de semana, el grupo liderado por Fher Olvera volvió a presentarse ante un Kia Forum completamente lleno, como parte de su exitosa gira “Vivir sin aire”, informó la agencia One Way PR. Con ese concierto, Maná rompió oficialmente la marca del músico estadounidense.

Y esto no termina aquí: el grupo todavía tiene programada una nueva presentación en Los Ángeles el 29 de noviembre, ampliando aún más un registro que ya es histórico para la ciudad.

Tres décadas marcando a Los Ángeles

La relación de Maná con el público angelino es larga y profunda. Su primer concierto en la ciudad data de 1993, en el Hollywood Palace. En 2007 completaron 13 presentaciones en el Staples Center, y desde 2016 el Kia Forum se ha convertido en su casa habitual, donde realizaron una residencia en 2019 y donde acumulan ya 31 shows.

Una gira que se extiende hasta 2026

La gira “Vivir sin aire” comenzó en septiembre de 2025 y se extenderá hasta abril de 2026. Su última fecha confirmada es el 4 de abril en Greensboro, Carolina del Norte.

Maná, una leyenda de la música latina

La banda es una de las agrupaciones latinas más influyentes e internacionales de todos los tiempos, con una trayectoria que incluye:

133 discos de oro

256 discos de platino

4 premios Grammy

9 Grammy Latinos

Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Su inclusión en el Hollywood Rockwalk de Las Vegas

Un legado reservado solo para los grandes.