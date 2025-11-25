El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, adelantó este lunes que el país vivirá una temporada histórica de desplazamientos en avión durante Acción de Gracias, tras el retorno casi total de la normalidad en el sistema aéreo luego del prolongado cierre del Gobierno Federal.

Durante una rueda de prensa en el aeropuerto de Newark, Duffy explicó que entre hoy y el 30 de diciembre se moverán 31 millones de pasajeros, con un pico previsto para este martes, día en el que se registrarán 52.000 vuelos, el mayor volumen del año.

“Habrá una dotación de personal sólida en nuestras torres, plataformas y centros de control en todo el espacio aéreo, a diferencia de lo que vivimos durante el cierre”, afirmó. El Gobierno se vio obligado a reducir un 6 % las operaciones aéreas durante las semanas en que no había suficientes controladores debido a la paralización federal, que terminó el 12 de noviembre.

Aunque el tráfico aéreo lidera la temporada, Duffy señaló que los desplazamientos por carretera también romperán marcas: 73 millones de estadounidenses viajarán en auto según la Asociación Americana del Automóvil, especialmente entre el martes 25, miércoles 26 y el domingo 30.

El ferrocarril también espera un fuerte aumento: 1,2 millones de pasajeros en los próximos seis días, cifras que colocan a esta semana como una de las más concurridas del año.

Duffy aprovechó la ocasión para mencionar una campaña reciente del Departamento de Transporte destinada a mejorar los modales y el comportamiento de los pasajeros durante los vuelos, ante el incremento de incidentes registrados en los últimos años.