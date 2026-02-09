María Corina Machado se reunirá con la CIDH en Washington

La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunirá este lunes con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., en un encuentro centrado en la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Según informó este domingo su equipo de comunicaciones, la reunión está programada para las 10:30 hora local (15:30 GMT) y se celebrará en el edificio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Tras el encuentro, Machado ofrecerá declaraciones a la prensa, de acuerdo con el comunicado difundido por su equipo.

Un encuentro marcado por recientes excarcelaciones

La reunión con la CIDH se produce después de la liberación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a Machado y una de las voces más críticas del chavismo. Guanipa fue excarcelado tras pasar más de ocho meses detenido.

Su liberación se dio en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado hace un mes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según informaron fuentes opositoras.

Cifras en disputa

De acuerdo con un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero. Por su parte, la ONG Foro Penal eleva la cifra a 383 personas liberadas.

Las organizaciones de derechos humanos han insistido en que, pese a estas excarcelaciones, aún permanecen detenidas cientos de personas por motivos políticos.

Contexto internacional

Desde la captura de Maduro, la Administración del presidente Donald Trump ha establecido contactos con el Gobierno encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, una figura del chavismo, y ha señalado que mantiene una relación de supervisión política con esa administración.

La reunión de Machado con la CIDH se enmarca en este nuevo escenario diplomático y busca mantener la atención internacional sobre la situación venezolana, especialmente en materia de derechos humanos y garantías políticas.