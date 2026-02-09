Menu
Home/Noticias/María Corina Machado se reunirá con la CIDH en Washington

María Corina Machado se reunirá con la CIDH en Washington

Facebook
Twitter
Pinterest
AME025. CARTAGENA (COLOMBIA), 30/01/2026.- La opositora venezolana María Corina Machado (en pantalla) habla con el editor para Latinoamérica del Financial Times Michael Stott durante la segunda jornada de la edición XXI del Hay Festival este viernes, en Cartagena (Colombia). Machado dijo que su país avanza de manera "irreversible" hacia la democracia tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y los cambios que eso ha supuesto. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunirá este lunes con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., en un encuentro centrado en la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Según informó este domingo su equipo de comunicaciones, la reunión está programada para las 10:30 hora local (15:30 GMT) y se celebrará en el edificio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Tras el encuentro, Machado ofrecerá declaraciones a la prensa, de acuerdo con el comunicado difundido por su equipo.

Un encuentro marcado por recientes excarcelaciones
La reunión con la CIDH se produce después de la liberación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a Machado y una de las voces más críticas del chavismo. Guanipa fue excarcelado tras pasar más de ocho meses detenido.

Su liberación se dio en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado hace un mes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según informaron fuentes opositoras.

Cifras en disputa
De acuerdo con un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero. Por su parte, la ONG Foro Penal eleva la cifra a 383 personas liberadas.

Las organizaciones de derechos humanos han insistido en que, pese a estas excarcelaciones, aún permanecen detenidas cientos de personas por motivos políticos.

Contexto internacional
Desde la captura de Maduro, la Administración del presidente Donald Trump ha establecido contactos con el Gobierno encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, una figura del chavismo, y ha señalado que mantiene una relación de supervisión política con esa administración.

La reunión de Machado con la CIDH se enmarca en este nuevo escenario diplomático y busca mantener la atención internacional sobre la situación venezolana, especialmente en materia de derechos humanos y garantías políticas.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Gustavo Petro y María Corina Machado participarán en la Conferencia de Seguridad de Múnich
February 9, 10:05 AM
By
Noticias
Niños detenidos durante meses en el último centro familiar para migrantes que sigue abierto en EE.UU.
February 7, 9:00 AM
By
Noticias
Despidos en The Washington Post reavivan el temor al debilitamiento del periodismo en Estados Unidos
February 7, 8:00 AM
By
Noticias
Trump impone un arancel del 25 % a países que mantengan relaciones comerciales con Irán
February 7, 7:00 AM
By
LocalNoticias
Nueva York se prepara para uno de los fines de semana más fríos de su historia
February 7, 6:00 AM
By
NoticiasSalud
Confirman un segundo caso de tuberculosis en una escuela secundaria de Nueva York
February 6, 3:00 PM
By
Noticias
Rusia se abre a un nuevo acuerdo nuclear con EE.UU. tras la expiración del START III, mientras China se mantiene al margen
February 6, 9:00 AM
By
Noticias
EE.UU. ataca buque vinculado al narcotráfico en el Pacífico y deja dos muertos
February 6, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *