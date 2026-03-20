Hay desayunos que llenan. Y hay desayunos que te hacen entender por qué una cultura entera está orgullosa de su cocina. El pan con chicharrón peruano pertenece claramente al segundo grupo.
Es simple en teoría: pan crujiente, cerdo bien dorado, camote frito y salsa criolla. Nada complicado. Pero cuando todo se junta, ocurre algo que no se puede explicar con ingredientes sueltos.
El contraste lo es todo. La carne de cerdo queda jugosa por dentro y crujiente por fuera. El camote aporta un toque ligeramente dulce. Y la salsa criolla, con cebolla morada y limón, corta la grasa y equilibra cada mordida.
Ingredientes
- 1 libra de panceta o carne de cerdo para chicharrón
- Sal al gusto
- 2 panes tipo francés o pan crujiente
- 1 camote grande en rodajas
- Aceite para freír
Para la salsa criolla:
- 1 cebolla morada en tiras finas
- Jugo de 1 limón
- Sal al gusto
- Ají al gusto
- Un poco de cilantro picado
Preparación
- Cocina el cerdo con un poco de sal hasta que suelte su grasa. Luego deja que se dore en su propia grasa hasta quedar crujiente.
- Fríe el camote en aceite caliente hasta que esté dorado por fuera y suave por dentro.
- Mezcla la cebolla, limón, sal, ají y cilantro para preparar la salsa criolla.
- Abre el pan, coloca el chicharrón, añade el camote y termina con abundante salsa criolla.
Y listo.
No necesita salsas extrañas ni ingredientes imposibles. Es directo, intenso y absolutamente memorable. Un desayuno que no intenta impresionar, simplemente lo logra.