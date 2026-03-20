La ola de calor EE.UU. ha puesto en alerta a cerca de 50 millones de personas en el suroeste del país, donde se están registrando temperaturas inusualmente altas cuando aún no ha terminado el invierno.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que varias zonas de California, Nevada y Arizona están experimentando condiciones extremas, con valores muy por encima de lo habitual para esta época del año.

Temperaturas récord en marzo

La ola de calor EE.UU. ya ha dejado cifras históricas. En North Shore, California, el termómetro alcanzó los 108 grados Fahrenheit, igualando un récord que se mantenía desde 1954.

Además, en Thermal se prevé que las temperaturas lleguen hasta los 110 grados Fahrenheit, lo que podría establecer una nueva marca nacional para el mes de marzo.

En otras ciudades, el calor también ha sido inusual. Phoenix superó los 100 grados por primera vez en marzo desde 1988, mientras que Las Vegas rompió su récord histórico para este mes al alcanzar los 99 grados.

Condiciones peligrosas y alertas activas

Las autoridades han advertido que las temperaturas se mantendrán peligrosamente altas durante varios días, especialmente en zonas interiores y valles.

En algunos casos, los valores están entre 20 y 30 grados por encima del promedio, e incluso podrían superar los 40 grados por encima de lo normal en ciertas localidades.

Esto ha llevado a emitir alertas y recomendaciones para evitar la exposición prolongada al calor.

Riesgo elevado de incendios

La combinación de altas temperaturas, sequía y fuertes vientos también está aumentando el riesgo de incendios forestales.

El peligro no se limita al suroeste, ya que estados como Wyoming, Dakota del Sur y Nebraska podrían verse afectados por condiciones propicias para la propagación del fuego.

Un fenómeno cada vez más frecuente

El calor extremo es considerado el fenómeno meteorológico más letal en Estados Unidos.

Eventos como esta ola de calor EE.UU. refuerzan la preocupación por la frecuencia e intensidad de estos episodios, que cada vez se presentan antes en el año y con mayor impacto.