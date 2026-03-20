La crisis fútbol Italia se vuelve cada vez más evidente en un país que, paradójicamente, vive uno de los mejores momentos deportivos de su historia en casi todas las demás disciplinas.

Mientras el deporte italiano acumula éxitos en tenis, automovilismo, rugby, atletismo y más, el fútbol atraviesa una caída sostenida que amenaza con dejarlo fuera del Mundial 2026.

Un país lleno de campeones

Italia se ha convertido en una potencia deportiva diversa. Jannik Sinner domina el tenis mundial, Ferrari vuelve a competir al más alto nivel en Fórmula 1 y el joven Kimi Antonelli ya suma victorias con solo 19 años.

En rugby, la histórica victoria ante Inglaterra en el Seis Naciones marcó un antes y un después. En béisbol, la selección alcanzó semifinales del Clásico Mundial, sorprendiendo a propios y extraños.

También destacan nombres como Gianmarco Tamberi en atletismo o Thomas Ceccon en natación, además del dominio en voleibol y los recientes éxitos en MotoGP.

Italia ya no depende de un solo deporte para construir su identidad.

El fútbol pierde terreno

En contraste, la crisis fútbol Italia se refleja tanto a nivel de clubes como de selección.

Ningún equipo alcanzó los cuartos de final de la Champions League, y los recientes éxitos europeos han sido más excepciones que tendencia.

La Eurocopa de 2021 aparece ahora como un momento aislado, más cercano a un paréntesis que a una recuperación real del sistema.

Problemas estructurales

El gran obstáculo del fútbol italiano está en su base. A diferencia de otros deportes, el desarrollo de talento joven enfrenta barreras importantes.

El salto entre categorías es demasiado brusco y muchos clubes aún dependen de modelos poco sostenibles. La falta de estadios propios limita ingresos clave y reduce la competitividad frente a otras ligas europeas.

Incluso la selección refleja estas carencias, con jugadores nacionalizados como Mateo Retegui ocupando roles importantes.

Un futuro incierto rumbo al Mundial

La situación podría agravarse aún más. Italia no disputa un Mundial desde 2014 y está en riesgo de quedarse fuera por tercera vez consecutiva.

El próximo desafío es decisivo. Un solo partido puede definir si la selección mantiene viva su historia o profundiza una crisis que ya es evidente.

La victoria no resolvería los problemas de fondo. La derrota, en cambio, sería un golpe histórico.

Un cambio cultural en marcha

La crisis fútbol Italia también tiene un impacto simbólico. Las nuevas generaciones ya no encuentran referentes en el fútbol como antes.

Ahora miran hacia el tenis, el motor, el atletismo o el voleibol, donde Italia sí compite y gana.

El país sigue siendo una potencia deportiva. Solo que el deporte que alguna vez fue su bandera ya no lidera el camino.