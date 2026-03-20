La tragedia del equipo de Evansville es uno de los episodios más devastadores en la historia del deporte universitario en Estados Unidos. Lo que comenzó como un viaje rutinario para disputar un partido terminó convirtiéndose en una historia marcada por una serie de coincidencias trágicas que aún hoy resultan difíciles de creer.

El 13 de diciembre de 1977, el equipo masculino de baloncesto de la Universidad de Evansville abordó el vuelo 216 de Air Indiana rumbo a Nashville, Tennessee. El equipo, conocido como los Purple Aces, viajaba para enfrentarse a la Universidad Estatal de Middle Tennessee.

Poco después del despegue desde el aeropuerto regional de Evansville, el avión perdió potencia en uno de sus motores. En cuestión de minutos, la aeronave se estrelló en un campo cercano. Las 29 personas a bordo murieron en el impacto. Entre ellas se encontraban 14 jugadores del equipo, el entrenador, miembros del personal técnico y varios seguidores del programa deportivo.

La tragedia del equipo de Evansville dejó a la universidad y a toda la comunidad deportiva en estado de shock. Sin embargo, la historia tomó un giro aún más sombrío cuando se conoció un detalle inesperado.

Un jugador del equipo no estaba en el avión. Se trataba de David Furr, un estudiante de primer año de apenas 18 años. Furr se había quedado en Evansville debido a una lesión grave en el tobillo que le impedía viajar con el resto del equipo.

Durante unos días, parecía ser el único sobreviviente indirecto de la tragedia.

Pero dos semanas después ocurrió otra desgracia. David Furr y su hermano menor, Byron, murieron en un accidente automovilístico cerca de Newton, Illinois. Con su fallecimiento, ninguno de los jugadores del equipo de 1977 quedó con vida.

La tragedia del equipo de Evansville marcó profundamente a la universidad. La temporada de baloncesto fue cancelada y la institución decidió reconstruir el programa deportivo desde cero en los años siguientes.

Décadas después, el recuerdo del equipo sigue presente en el campus mediante memoriales y ceremonias. La historia permanece como uno de los ejemplos más impactantes de cómo el destino puede cambiar la vida de una comunidad entera en cuestión de días.