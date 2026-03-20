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Jurado sigue sin veredicto en histórico juicio contra Instagram y YouTube por presunto daño a la salud mental

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© Svitlana Lutso | Dreamstime.com

El juicio redes sociales salud mental en Estados Unidos continúa sin resolución tras cinco días de deliberaciones del jurado en un caso que podría marcar un antes y un después para la industria tecnológica.

El proceso se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Los Ángeles y gira en torno a la demanda presentada por una joven de 20 años contra Meta, propietaria de Instagram, y Google, dueña de YouTube.

Acusaciones sobre adicción y daño psicológico

La demandante, identificada como K.G.M., sostiene que comenzó a usar redes sociales antes de los 10 años y desarrolló una adicción que afectó gravemente su bienestar.

Según su testimonio, el uso prolongado de estas plataformas contribuyó a problemas de depresión, ansiedad, baja autoestima y pensamientos suicidas.

El caso pone el foco en el diseño de las aplicaciones, señalando que sus características pueden fomentar el uso excesivo.

Testimonios clave en el juicio

Durante el proceso, el jurado ha solicitado revisar varios testimonios, incluyendo el de representantes de YouTube y expertos presentados por ambas partes.

Entre ellos, destacó la intervención de una psicoterapeuta que planteó que los problemas de salud mental de la joven podrían estar vinculados también a factores familiares y genéticos.

Además, el juicio marcó un hecho relevante al incluir el testimonio de Mark Zuckerberg ante un jurado, algo inédito en este tipo de demandas.

Un caso con impacto más allá del tribunal

El juicio redes sociales salud mental podría sentar precedente para aproximadamente 1.500 demandas similares contra empresas tecnológicas.

Se trata de la primera vez que grandes plataformas digitales enfrentan este tipo de proceso civil en Estados Unidos por el impacto de sus productos en usuarios jóvenes.

Aunque se espera un veredicto pronto, es probable que el caso no termine ahí, ya que la parte perdedora podría apelar la decisión.

Más casos en curso contra las plataformas

La demandante también presentó acciones legales contra TikTok y Snapchat, aunque ambas compañías alcanzaron acuerdos antes del inicio del juicio.

Mientras tanto, otros casos similares siguen avanzando en el sistema judicial, incluyendo nuevas demandas en California y un proceso en Nuevo México relacionado con la seguridad de menores en redes sociales.

El resultado de este juicio podría redefinir la responsabilidad de las plataformas digitales en la salud mental de sus usuarios, especialmente entre los más jóvenes.

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