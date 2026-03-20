El tráiler Spider Man récord ya es una realidad. El adelanto de ‘Spider-Man: A Brand New Day’ se convirtió en el más visto de la historia tras alcanzar más de 718,6 millones de reproducciones en solo 24 horas.

La cifra no solo rompe marcas, las pulveriza.

Un récord que deja atrás a Marvel… y a Marvel

El tráiler Spider Man récord superó ampliamente al anterior líder, ‘Deadpool & Wolverine’, que había alcanzado 365 millones de visualizaciones.

En este caso, ‘Brand New Day’ logró 373 millones en apenas ocho horas, dejando claro que el interés por el personaje sigue intacto.

Incluso superó a ‘Spider-Man: No Way Home’, que había registrado 355,5 millones en su primer día.

El regreso de Tom Holland

La película marca el regreso de Tom Holland como Spider-Man tras el éxito masivo de ‘No Way Home’, que recaudó cerca de 1.900 millones de dólares a nivel mundial.

En esta nueva entrega, Peter Parker aparece en una etapa completamente distinta de su vida.

Según la sinopsis, han pasado cuatro años desde los eventos anteriores y ahora vive solo, tras haber borrado su identidad de la memoria de quienes lo rodeaban.

Una historia más oscura y exigente

El tráiler adelanta una evolución del personaje, que enfrenta mayores responsabilidades y una amenaza más compleja.

Mientras continúa protegiendo Nueva York, la presión comienza a tener consecuencias físicas que podrían poner en riesgo su propia existencia.

Además, un nuevo patrón de crímenes sugiere la aparición de uno de los enemigos más peligrosos que ha enfrentado.

Reparto y expectativas

El elenco incluye a Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

Con estos números iniciales, todo apunta a que la película llegará con una expectativa enorme y con altas probabilidades de repetir el éxito en taquilla.