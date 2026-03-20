Cristiano Ronaldo queda fuera de la convocatoria de Portugal por lesión para amistosos ante México y EE.UU.

La Portugal convocatoria sin Cristiano marca uno de los puntos más destacados en la lista anunciada por el seleccionador Roberto Martínez para los próximos amistosos ante México y Estados Unidos.

El delantero no fue incluido debido a una lesión que lo mantiene fuera desde febrero, lo que obliga al equipo a reorganizar su ataque sin su máxima figura histórica.

Nuevas caras y oportunidades

En esta Portugal convocatoria sin Cristiano, el técnico apostó por varias novedades que buscan aportar equilibrio y alternativas.

Entre los nombres que destacan aparecen Gonçalo Guedes, Samu Costa y Renato Veiga, quienes tendrán la oportunidad de consolidarse en el equipo nacional.

La convocatoria refleja una mezcla entre jugadores consolidados y jóvenes que buscan ganarse un lugar de cara a futuras competiciones.

Una lista con significado especial

Durante la presentación, Martínez mencionó a los “27 convocados más uno”, en referencia a Diogo Costa, en un gesto simbólico que añadió un tono emocional al anuncio.

El grupo incluye futbolistas de ligas importantes de Europa, lo que mantiene el nivel competitivo del equipo pese a la ausencia de Ronaldo.

Portugal busca alternativas en ataque

Sin Cristiano, el peso ofensivo recaerá en jugadores como Rafael Leão, Gonçalo Ramos y João Félix, quienes deberán asumir mayor protagonismo.

También destacan nombres como Pedro Neto y Francisco Conceição, que aportan velocidad y desequilibrio por las bandas.

Convocados de Portugal

Porteros: Diogo Costa, Rui Silva, José Sá.

Defensas: Matheus Nunes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Tomás Araújo, António Silva, Renato Veiga.

Centrocampistas: João Neves, Rúben Neves, Samu Costa, Vitinha, Bruno Fernandes, Rodrigo Mora, Mateus Fernandes.

Delanteros: Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos.