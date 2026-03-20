El caso de servidores IA China EE.UU. ha encendido las alarmas en el sector tecnológico tras la acusación del Departamento de Justicia contra un alto directivo por presuntamente desviar equipos avanzados hacia el país asiático.

Las autoridades señalan a Yih-Shyan “Wally” Liaw, cofundador de un fabricante de servidores, como líder de una conspiración para exportar ilegalmente tecnología restringida.

Un esquema para evadir controles

Según la acusación, Liaw habría trabajado junto a otros implicados para enviar servidores de alto rendimiento a clientes en China, pese a las restricciones impuestas por Estados Unidos.

Estos equipos incluían unidades de procesamiento gráfico, consideradas clave para el desarrollo de inteligencia artificial y por tanto sujetas a controles de exportación.

Para ocultar el destino final, los involucrados habrían utilizado empresas intermediarias en el sudeste asiático, falsificando documentación y simulando operaciones legítimas.

Un caso ligado a una gran tecnológica

Aunque el documento judicial no menciona directamente a la empresa, describe a un fabricante estadounidense de servidores de alto rendimiento.

Liaw está vinculado a Super Micro Computer, compañía reconocida por su papel en el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial, computación en la nube y centros de datos.

Detenciones y un prófugo

Las autoridades confirmaron la detención de Liaw, ciudadano estadounidense, y de Ting-Wei “Willy” Sun, de nacionalidad taiwanesa, quienes comparecieron ante un tribunal en California.

Por su parte, Ruei-Tsang “Steven” Chang permanece prófugo.

El caso está siendo llevado por el juez federal Edgardo Ramos en Nueva York.

Miles de millones en tecnología sensible

De acuerdo con los fiscales, el esquema permitió desviar servidores por un valor aproximado de 2.500 millones de dólares entre 2024 y 2025.

Parte de estos envíos se habría realizado sin las licencias requeridas, violando las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos.

El caso de servidores IA China EE.UU. pone nuevamente en el centro del debate la competencia tecnológica global y el control sobre herramientas clave para el desarrollo de inteligencia artificial.